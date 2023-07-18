Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Ростове прошел региональный кастинг, свои силы попробовали представительницы самых разных профессий из 30 местных компаний — от секретарей до руководителей высшего звена. До полуфинала дошли Александра Галина (главный менеджер дилерского канала продаж), Елизавета Бабенко (помощник руководителя по управлению проектом), Крикмейер Виктория (инспектор).
Кроме того, генеральный региональный инфопартнер конкурса — портал RostovGazeta.ru — проводил народное голосование за участниц на своем сайте. Победу одержала Александра Галина, которая успешно совмещает работу в офисе со спортивными тренировками и яркими фотосессиями.
Региональные кастинги продолжаются. Ознакомиться с анкетами участниц можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.org. Впереди всех полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 из них пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит титул «Мисс Офис — 2023» и главный приз — 3 000 000 рублей.
Кроме того, в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы.