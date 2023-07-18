Региональные кастинги продолжаются. Ознакомиться с анкетами участниц можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.org. Впереди всех полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 из них пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит титул «Мисс Офис — 2023» и главный приз — 3 000 000 рублей.