Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Bloknot-Rostov написал, что речь идет о Романе Бирюкове, которого приговорили к 16 годам заключения за убийство супруги. Из-за жестокости совершенного преступления мужчина получил прозвище «Синяя борода». Издание пишет, что родственники убитой видели его могилу на кладбище.
«На могиле установлен крест с фотографией, а рядом — табличка с надписью: „Бирюков Владислав Валерианович“, датами рождения и смерти», — уточнило издание.
Официальной информации о гибели не поступало, она уточняется.
Напомним, что Бирюков совершил жестокое убийство жены в конце 2021 года. В своем гараже он несколько раз ударил ее молотком, после чего с помощью кляпа задушил.