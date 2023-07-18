rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Изображение материала

Убивший свою супругу адвокат из Ростова по прозвищу «Синяя борода» погиб в зоне СВО

18 июля 2023, 09:18
Фото: mil.ru
Жестоко убивший свою супругу адвокат из Ростова-на-Дону погиб в зоне СВО
В зоне спецоперации погиб адвокат, который был осужден за убийство жены, сообщили СМИ.

Bloknot-Rostov написал, что речь идет о Романе Бирюкове, которого приговорили к 16 годам заключения за убийство супруги. Из-за жестокости совершенного преступления мужчина получил прозвище «Синяя борода». Издание пишет, что родственники убитой видели его могилу на кладбище.

«На могиле установлен крест с фотографией, а рядом — табличка с надписью: „Бирюков Владислав Валерианович“, датами рождения и смерти», — уточнило издание.

Жителю в Ростовской области дали 17 лет за убийство своего дедушки ради денег
Узнать подробнее
«На могиле установлен крест с фотографией, а рядом — табличка с надписью: „Бирюков Владислав Валерианович“, датами рождения и смерти», — уточнило издание.«На могиле установлен крест с фотографией, а рядом — табличка с надписью: „Бирюков Владислав Валерианович“, датами рождения и смерти», — уточнило издание.
«На могиле установлен крест с фотографией, а рядом — табличка с надписью: „Бирюков Владислав Валерианович“, датами рождения и смерти», — уточнило издание.
Фото: Страница Бирюкова в ВК

Официальной информации о гибели не поступало, она уточняется.

Напомним, что Бирюков совершил жестокое убийство жены в конце 2021 года. В своем гараже он несколько раз ударил ее молотком, после чего с помощью кляпа задушил.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#СВО#СМИ#Роман Бирюков#Убийство#Адвокат#Кладбище#Родственники#Фотография#Табличка#Заключение#Могила#Владислав Валерианович#Даты рождения#Даты смерти#Гибель#Официальная информация#Гараж#Молоток#Задушить#Кляп#Удар
Подпишитесь
«Запастись водой и терпением»: водитель рассказал, что ждет на пути из Ростова в Крым
Сегодня, 09:19
Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту
Сегодня, 08:04
Эксперт Михайлов рассказал, для чего ростовских судей забрали на допрос в Москву
Сегодня, 08:05
На пути из Ростова в Крым по новым регионам водители заметили предупреждения о минах
Сегодня, 08:09
Топ-5 необычных арт-пространств в Ростове
Сегодня, 09:11