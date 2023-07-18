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Posted 18 июля 2023, 16:10

Published 18 июля 2023, 16:10

Modified 18 июля 2023, 16:12

Updated 18 июля 2023, 16:12

Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок

Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок

18 июля 2023, 16:10
Фото: 1MI. Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок
Расширение платных парковок Краснодара скорее всего сократит количество бесплатных парковочных мест, что вызовет недовольство водителей. Разгрузить трафик это тоже вряд ли поможет, считает краснодарский урбанист Николай Куксенко.

Напомним, к концу 2025 года в Краснодаре планируют расширить платные муниципальные парковки еще на 2 тысячи мест. Власти считают, что это должно сделать их более доступными для автомобилистов.

Эксперт отметил, что платные парковки очень активно интегрируются в городе, но в некоторых местах они просто не работают. Многие водители нарушают правила, закрывая номера, и увеличение числа мест вряд ли исправит эту ситуацию.

По его мнению, вследствие расширения парковок те места, которые были бесплатными, просто станут платными.

«Единственное, что это вызовет — негатив от водителей. Насколько такая мера будет эффективна с точки зрения освобождения трафика — неизвестно. Но, скорее всего, он останется прежним», — говорит урбанист.

Кроме того, увеличение числа платных парковок вряд ли заставит водителей пересесть на общественный транспорт. Особенно в Краснодарском крае, где в среднем на одну семью приходится два автомобиля. Также играет роль и качество транспорта, которое уступает комфорту автомобильной езды.

Ранее урбанист заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок и нехватки парковочных мест в Ростове.

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