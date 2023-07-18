Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок

Кроме того, увеличение числа платных парковок вряд ли заставит водителей пересесть на общественный транспорт. Особенно в Краснодарском крае, где в среднем на одну семью приходится два автомобиля. Также играет роль и качество транспорта, которое уступает комфорту автомобильной езды.