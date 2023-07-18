Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Напомним, к концу 2025 года в Краснодаре планируют расширить платные муниципальные парковки еще на 2 тысячи мест. Власти считают, что это должно сделать их более доступными для автомобилистов.
Эксперт отметил, что платные парковки очень активно интегрируются в городе, но в некоторых местах они просто не работают. Многие водители нарушают правила, закрывая номера, и увеличение числа мест вряд ли исправит эту ситуацию.
По его мнению, вследствие расширения парковок те места, которые были бесплатными, просто станут платными.
«Единственное, что это вызовет — негатив от водителей. Насколько такая мера будет эффективна с точки зрения освобождения трафика — неизвестно. Но, скорее всего, он останется прежним», — говорит урбанист.
Кроме того, увеличение числа платных парковок вряд ли заставит водителей пересесть на общественный транспорт. Особенно в Краснодарском крае, где в среднем на одну семью приходится два автомобиля. Также играет роль и качество транспорта, которое уступает комфорту автомобильной езды.
Ранее урбанист заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок и нехватки парковочных мест в Ростове.