rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Изображение материала

Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок

18 июля 2023, 16:10
Фото: 1MI
Урбанист заявил, что расширение платных парковок не спасет Краснодар от пробок
Расширение платных парковок Краснодара скорее всего сократит количество бесплатных парковочных мест, что вызовет недовольство водителей. Разгрузить трафик это тоже вряд ли поможет, считает краснодарский урбанист Николай Куксенко.

Напомним, к концу 2025 года в Краснодаре планируют расширить платные муниципальные парковки еще на 2 тысячи мест. Власти считают, что это должно сделать их более доступными для автомобилистов.

Эксперт отметил, что платные парковки очень активно интегрируются в городе, но в некоторых местах они просто не работают. Многие водители нарушают правила, закрывая номера, и увеличение числа мест вряд ли исправит эту ситуацию.

По его мнению, вследствие расширения парковок те места, которые были бесплатными, просто станут платными.

«Единственное, что это вызовет — негатив от водителей. Насколько такая мера будет эффективна с точки зрения освобождения трафика — неизвестно. Но, скорее всего, он останется прежним», — говорит урбанист.

Кроме того, увеличение числа платных парковок вряд ли заставит водителей пересесть на общественный транспорт. Особенно в Краснодарском крае, где в среднем на одну семью приходится два автомобиля. Также играет роль и качество транспорта, которое уступает комфорту автомобильной езды.

Ранее урбанист заявил, что карусельные парковки не решат проблему пробок и нехватки парковочных мест в Ростове.

Читайте также:
На улицах в Ростове из-за санкций перестали работать французские паркоматыНочную парковку на Пушкинской в Ростове запретили в четвертый разЖильцы дома в центре Ростова заявили, что клиника «Сигмамед» захватывает их парковки
#Урбанистика#Парковки#Штраф за неуплату парковки#Автомобилисты#Парковка автомобилей#Нарушение правил#Трафик#Транспорт#Транспортные проблемы#Город#Краснодарский край#Краснодар
Подпишитесь
Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»
Сегодня, 11:55
Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Сегодня, 17:08
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Сегодня, 12:16
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23