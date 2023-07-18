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В Первомайском районе Ростова в сентябре после ремонта собираются открыть школу №44

18 июля 2023, 16:52
Фото: donland.ru
В Первомайском районе Ростова в сентябре после ремонта собираются открыть школу №44
В Ростове после реконструкции планируют открыть школу №44 в Первомайском районе, об этом сообщили на портале донского правительства.

Власти региона напомнили, что в настоящий момент в Первомайском районе Ростова ведутся работы по капитальному ремонту школы №44. Управление образование Ростова объявило, что занятия в обновленном здании планируют начать с 1 сентября.

Здание построили 54 года назад, а в 2019 году его эксплуатацию приостановили, поскольку строение признали аварийным. На время работ 1,8 тысячи учащихся распределили в школы №18, 109 и 111. Сам ремонт начался осенью 2021 года, на реконструкцию и работы подрядчика выделили 374 миллиона рублей.

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Директор школы № 44 Тимур Абасов заявил, что хотя школа, по предварительным прогнозам, должна открыться 1 сентября, может возникнуть небольшая задержка сроков сдачи объекта.

При этом, согласно данным правительства, капремонт необходимо было закончить еще 1 апреля, но причиной задержки графика стал дополнительный объем работ и корректировка сметы. К настоящему моменту готовность объекта составила 80%.

Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 80%.

«Так как объект в зоне риска, он будет находиться на особом еженедельном контроле», — добавил замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ранее жители Ростова-на-Дону заявили, что опасаются, что детям придется продолжить обучение в других образовательных организациях из-за затянувшегося ремонта школы №44.

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