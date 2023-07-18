Здание построили 54 года назад, а в 2019 году его эксплуатацию приостановили, поскольку строение признали аварийным. На время работ 1,8 тысячи учащихся распределили в школы №18, 109 и 111. Сам ремонт начался осенью 2021 года, на реконструкцию и работы подрядчика выделили 374 миллиона рублей.