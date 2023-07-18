Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Ростове произошли два несчастных случая, в результате которых два ребенка выпали из окон маленькие дети выпали из окон. Так, 15 июля, в субботу, в гостинице «Белая дача» из окна второго этажа выпал годовалый малыш.
Спустя двое суток, 17 июля, в Ростове произошёл аналогичный несчастный случай: пятилетний ребенок выпал из окна на третьем этаже. О том, удалось ли выжить пострадавшим детям и в каком они состоянии, не уточняется.
Спасатели напомнили жителям и гостям города, что летом количество подобных несчастных случаев увеличивается. Главной причиной падения является москитная сетка, которую дети используют в качестве опоры, но она часто не выдерживает нагрузки.
Напомним, что ранее в Батайске, где пятилетняя девочка выжила после падения из окна четвертого этажа. Хотя она получила серьезные травмы, но все же осталась жива.