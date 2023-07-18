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В Ростове годовалый малыш выпал из окна второго этажа гостиницы «Ближняя дача»

18 июля 2023, 08:18
Фото: Елена Янкевич / rostovgazeta.ru
В Ростове годовалый малыш выпал из окна второго этажа гостиницы «Ближняя дача»
В Ростове годовалый ребёнок выпал из окна гостиницы, это уже второй случай за последние трое суток, говорится в сообщении управления ГО и ЧС города.

В Ростове произошли два несчастных случая, в результате которых два ребенка выпали из окон маленькие дети выпали из окон. Так, 15 июля, в субботу, в гостинице «Белая дача» из окна второго этажа выпал годовалый малыш.

Спустя двое суток, 17 июля, в Ростове произошёл аналогичный несчастный случай: пятилетний ребенок выпал из окна на третьем этаже. О том, удалось ли выжить пострадавшим детям и в каком они состоянии, не уточняется.

Мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова
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Спасатели напомнили жителям и гостям города, что летом количество подобных несчастных случаев увеличивается. Главной причиной падения является москитная сетка, которую дети используют в качестве опоры, но она часто не выдерживает нагрузки.

Напомним, что ранее в Батайске, где пятилетняя девочка выжила после падения из окна четвертого этажа. Хотя она получила серьезные травмы, но все же осталась жива.

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