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В Ростове-на-Дону пройдет сезонная ярмарка с 20 и по 22 июля

18 июля 2023, 16:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пройдет сезонная ярмарка с 20 и по 22 июля
В Ростове на улице Туполева, 14 пройдет трехдневная ярмарка местной продукции сельского и фермерского хозяйств, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В четверг, 20 июля, в Ростове состоится ярмарка местной продукции, приуроченная ко Дню работника торговли. Ярмарка будет длиться три дня — по 22 июля включительно, ее развернут на улице Туполева, 14. Торговая площадка будет работать с 08.00 до 20.00 мск.

В администрации сообщили, что посетители ярмарки смогут приобрести различные фрукты, овощи, колбасы, продукцию молочного производства, растительные масла с медом, мучными и кондитерскими изделиями и другими товарами. Многие продукты будут продаваться на 5-10% дешевле, чем на рынке в целом.

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«Сельхозпроизводители, фермерские хозяйства и другие предприятия из разных районов и населенных пунктов донского региона смогут принять участие в мероприятии бесплатно», — добавили в администрации.

Ранее власти рассказали, где и когда пройдет гастрофестиваль «Сделано на Дону».

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