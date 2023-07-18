В Ростове-на-Дону пройдет сезонная ярмарка с 20 и по 22 июля

В четверг, 20 июля, в Ростове состоится ярмарка местной продукции, приуроченная ко Дню работника торговли. Ярмарка будет длиться три дня — по 22 июля включительно, ее развернут на улице Туполева, 14. Торговая площадка будет работать с 08.00 до 20.00 мск.