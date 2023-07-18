В Ростове-на-Дону пройдет сезонная ярмарка с 20 и по 22 июля

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В четверг, 20 июля, в Ростове состоится ярмарка местной продукции, приуроченная ко Дню работника торговли. Ярмарка будет длиться три дня — по 22 июля включительно, ее развернут на улице Туполева, 14. Торговая площадка будет работать с 08.00 до 20.00 мск.
В администрации сообщили, что посетители ярмарки смогут приобрести различные фрукты, овощи, колбасы, продукцию молочного производства, растительные масла с медом, мучными и кондитерскими изделиями и другими товарами. Многие продукты будут продаваться на 5-10% дешевле, чем на рынке в целом.
«Сельхозпроизводители, фермерские хозяйства и другие предприятия из разных районов и населенных пунктов донского региона смогут принять участие в мероприятии бесплатно», — добавили в администрации.
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