Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Ограничения введут с 19 июля из-за необходимости проложить инженерные коммуникации. Работы продлятся до 30 сентября 2023 года.
«В это время нельзя будет проехать по улице Привокзальной в районе дома №2а до Привокзальной площади», — пишет Donnews со ссылкой на департамент.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону ограничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа.