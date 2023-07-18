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В Ростове-на-Дону с 19 июля ограничат движение в районе Привокзальной площади

18 июля 2023, 10:06
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону с 19 июля ограничат движение в районе Привокзальной площади
В Ростове-на-Дону из-за технических работ будут перекрывать движение в районе Привокзальной площади, сообщили в департаменте автодорог города.

Ограничения введут с 19 июля из-за необходимости проложить инженерные коммуникации. Работы продлятся до 30 сентября 2023 года.

«В это время нельзя будет проехать по улице Привокзальной в районе дома №2а до Привокзальной площади», — пишет Donnews со ссылкой на департамент.

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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону ограничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа.

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