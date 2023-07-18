rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

В Ростове обустроят подходы к станции городской электрички «Орджоникидзе» за 15,9 млн

18 июля 2023, 14:04
Фото: GennadyL/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове обустроят подходы к станции городской электрички «Орджоникидзе» за 15,9 млн
В Ростове на ремонт улицы Полторацкого и обустройство подходов к станции электрички выделили почти 16 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» 30 июня опубликовало конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту улицы Полторацкого в границах улиц Руставели и Димитрова, а также обустроит подходы к остановочной платформе пригородного поезда «Орджоникидзе». Стоимость контракта составила почти 16 миллионов рублей.

К новым станциям городской электрички в Ростове-на-Дону сделают подходы в 2023 году
Узнать подробнее

В настоящий момент прием заявок от подрядчиков уже завершен, победителя должны объявить через два дня. Как только исполнителя выберут, ему предстоит выполнить не только дорожный ремонт, но также заменить люки, установить освещение, бортовые камни дорог и заасфальтировать дороги для пешеходов в срок до 31 декабря 2024 года.

Ранее урбанист объяснил, почему из ростовских электричек не делают наземное метро.

Читайте также:
Урбанист рассказал, почему из городской электрички в Ростове не делают наземное метроИз Ростова в Ейск с 10 июня до 30 сентября будут ходить сезонные электричкиВ донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов
#Надежда Пустяк#Происшествие#Закупки#Ремонт дорог#Электричка#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»
Сегодня, 11:55
Адвокат Беркович рассказал, какой срок грозит арестованным ростовским судьям
Сегодня, 17:08
Донской губернатор дошел до Верховного суда из-за охотхозяйства сына депутата Госдумы
Сегодня, 12:16
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Сегодня, 11:07
Эксперт объяснил, почему в Таганроге часто сменяются заместители главы администрации
Сегодня, 11:06
Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
Сегодня, 11:23