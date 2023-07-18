В Ростове обустроят подходы к станции городской электрички «Орджоникидзе» за 15,9 млн

В настоящий момент прием заявок от подрядчиков уже завершен, победителя должны объявить через два дня. Как только исполнителя выберут, ему предстоит выполнить не только дорожный ремонт, но также заменить люки, установить освещение, бортовые камни дорог и заасфальтировать дороги для пешеходов в срок до 31 декабря 2024 года.