В Ростове обустроят подходы к станции городской электрички «Орджоникидзе» за 15,9 млн

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» 30 июня опубликовало конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту улицы Полторацкого в границах улиц Руставели и Димитрова, а также обустроит подходы к остановочной платформе пригородного поезда «Орджоникидзе». Стоимость контракта составила почти 16 миллионов рублей.
В настоящий момент прием заявок от подрядчиков уже завершен, победителя должны объявить через два дня. Как только исполнителя выберут, ему предстоит выполнить не только дорожный ремонт, но также заменить люки, установить освещение, бортовые камни дорог и заасфальтировать дороги для пешеходов в срок до 31 декабря 2024 года.
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