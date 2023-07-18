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В Ростове с 19 июля запустят новый автобус с улицы Вересаева до Главного автовокзала

18 июля 2023, 14:18
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове с 19 июля запустят новый автобус с улицы Вересаева до Главного автовокзала
В Ростове с 19 июля выпустят на линию автобусы маршрута №84, который свяжет улицу Вересаева с Главным автовокзалом, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В среду, 19 июля, в Ростове начнет курсировать автобусный маршрут №84, который будет ходить с улицы Вересаева до Главного автовокзала. Автобусы будут проезжать через проспект 40-летия Победы, улицу Сарьяна к площади Карла Маркса, после чего по Театральному проспекту доберутся до Красноармейской. Обслуживанием маршрута будет заниматься ООО «Карат», который выпустит на линии шесть низкопольных автобусов с оборудованием для маломобильных групп населения, информационным табло и звуковым информатором, а также кондиционерами.

«Мы планировали открыть его с 1 августа, но решили сделать это раньше в связи с многочисленными обращениями наших граждан», — добавил Алексей Логвиненко.

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Он напомнил, что с 1 августа планируется запуск маршрутов № 76, 37 и 13А, которые будут курсировать между улицами Нансена и Береговой, Инфекционной больницей на улице Виталия Ходоша и Сельмашем, а также СТ «Утро» и Центральным рынком. О классе автобусов и перевозчиках маршрутов пока ничего не сообщили.

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