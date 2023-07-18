В Ростове с 19 июля запустят новый автобус с улицы Вересаева до Главного автовокзала

В среду, 19 июля, в Ростове начнет курсировать автобусный маршрут №84, который будет ходить с улицы Вересаева до Главного автовокзала. Автобусы будут проезжать через проспект 40-летия Победы, улицу Сарьяна к площади Карла Маркса, после чего по Театральному проспекту доберутся до Красноармейской. Обслуживанием маршрута будет заниматься ООО «Карат», который выпустит на линии шесть низкопольных автобусов с оборудованием для маломобильных групп населения, информационным табло и звуковым информатором, а также кондиционерами.