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В Ростовской области создадут электровоз для работы на Восточном полигоне РЖД

18 июля 2023, 06:32
Фото: donland.ru
В Ростовской области создадут электровоз для работы на Восточном полигоне РЖД
В Новочеркасске изготовят электровоз, который требуется для работы на Восточном полигоне РЖД, сообщили СМИ.

В данный момент начинаются подготовительные работы для производства электровоза. Он необходим для обеспечения вождения грузовых поездов.

По информации ТАСС, сейчас на Восточном полигоне работает «Ермак», но новый состав станет мощнее. О сроках завершения работы над проектом пока информации нет.

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«Сейчас Байкало-Амурская магистраль и Транссибирская магистраль функционируют на пределе пропускной способности. Ее планируется увеличить за счет модернизации Восточного полигона», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области ретро-поезд начнет ездить в Азов.

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