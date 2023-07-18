Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В данный момент начинаются подготовительные работы для производства электровоза. Он необходим для обеспечения вождения грузовых поездов.
По информации ТАСС, сейчас на Восточном полигоне работает «Ермак», но новый состав станет мощнее. О сроках завершения работы над проектом пока информации нет.
«Сейчас Байкало-Амурская магистраль и Транссибирская магистраль функционируют на пределе пропускной способности. Ее планируется увеличить за счет модернизации Восточного полигона», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ретро-поезд начнет ездить в Азов.