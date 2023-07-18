Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
На окраине станицы Кировской 40-летний фигурант заметил дом и решил забрать из него ценные вещи, что в дальнейшем и сделал. Но его заметил владелец домовладения.
«Фигурант попытался скрыться, но соседи помогли потерпевшему, а также сотрудникам полиции отыскать злоумышленника», — сказано в сообщении.
В результате по факту случившегося возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.
Ранее серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.