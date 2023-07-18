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В Ростовской области владелец дома устроил погоню за вором вместе с соседями

18 июля 2023, 10:52
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростовской области владелец дома устроил погоню за вором вместе с соседями
В Ростовской области задержали жителя Батайска, который совершил кражу в чужом доме, сообщили в региональном УМВД.

На окраине станицы Кировской 40-летний фигурант заметил дом и решил забрать из него ценные вещи, что в дальнейшем и сделал. Но его заметил владелец домовладения.

«Фигурант попытался скрыться, но соседи помогли потерпевшему, а также сотрудникам полиции отыскать злоумышленника», — сказано в сообщении.

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В результате по факту случившегося возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.

Ранее серийных похитителей зеркал с люксовых машин задержали в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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