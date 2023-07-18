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В Ростовской области запустили горячую линию после теракта на Крымском мосту

18 июля 2023, 07:45
Фото: donland.ru
В Ростовской области запустили горячую линию после теракта на Крымском мосту
В Ростовской области запустили горячую линию для туристов, которые собираются в Крым и обратно, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в ночь на 17 июля два беспилотника врезались в Крымский мост, из-за чего погибли два человека. По факту теракта возбудили уголовное дело, а движение по мосту перекрывали.

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Теперь в Ростовской области открылась круглосуточная горячая линия по номеру 8-804-333-32-31, она предлагает информационную поддержку для туристов, которым пришлось изменить свой маршрут на Крымский полуостров. Также помогут и тем, кто едет в обратном направлении.

«Специалисты будут консультировать путешественников о возможных альтернативных обходных маршрутах. Они также предложат туристические места в самой Ростовской области, которые можно посетить по пути», — сказано в сообщении.

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