Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, что в ночь на 17 июля два беспилотника врезались в Крымский мост, из-за чего погибли два человека. По факту теракта возбудили уголовное дело, а движение по мосту перекрывали.
Теперь в Ростовской области открылась круглосуточная горячая линия по номеру 8-804-333-32-31, она предлагает информационную поддержку для туристов, которым пришлось изменить свой маршрут на Крымский полуостров. Также помогут и тем, кто едет в обратном направлении.
«Специалисты будут консультировать путешественников о возможных альтернативных обходных маршрутах. Они также предложат туристические места в самой Ростовской области, которые можно посетить по пути», — сказано в сообщении.