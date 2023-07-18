Теперь в Ростовской области открылась круглосуточная горячая линия по номеру 8-804-333-32-31, она предлагает информационную поддержку для туристов, которым пришлось изменить свой маршрут на Крымский полуостров. Также помогут и тем, кто едет в обратном направлении.