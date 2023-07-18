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В Сети появились кадры с пропавшей девочкой из Шахт, похищенной неизвестным мужчиной

18 июля 2023, 19:53
Фото: pxhere.com
В Сети появились кадры с пропавшей девочкой из Шахт, похищенной неизвестным мужчиной
В Ростовской области ищут пропавшую шестилетнюю девочку из города Шахты, ребенок попал на камеры видеонаблюдения с неизвестным мужчиной, кадры появились в Telegram-канале.

Напомним, вечером 18 июля в Ростовской области распространилась новость о пропаже маленькой девочки. Сейчас шестилетнюю Алису ищет полиция и волонтеры. По предварительной информации, девочка покинула детскую площадку около 16.30 мск.

Шестилетняя девочка пропала в Шахтах после общения с мужчиной в очках
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По предварительной информации, девочка покинула детскую площадку около 16.30 мск.
Видео: ТГ канал Ростов 1

Позднее Telegram-канал «Ростов Сегодня» опубликовал видеозапись из продуктового магазина, камеры которого успели заснять Алису в компании неизвестного мужчины. На кадрах темноволосый мужчина в ярко-голубой футболке, черно-белых кроссовках и удлиненных шортах из денима вошел в магазин с девочкой, которая немедленно стала изучать прилавки со сладостями, пока мужчина покупал себе пиво.

Жестом он предложил ребенку выбрать то, что ей хочется купить, и даже помог с выбором, спокойно переговариваясь с девочкой, что не могло вызвать никаких подозрений у продавца. Мужчина был в очках, а потому его личность тяжело установить. После того, как мужчина с девочкой заплатили за покупки, они покинули магазин.

В настоящий момент поиски девочки продолжаются.

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