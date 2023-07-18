В Сети появились кадры с пропавшей девочкой из Шахт, похищенной неизвестным мужчиной

Жестом он предложил ребенку выбрать то, что ей хочется купить, и даже помог с выбором, спокойно переговариваясь с девочкой, что не могло вызвать никаких подозрений у продавца. Мужчина был в очках, а потому его личность тяжело установить. После того, как мужчина с девочкой заплатили за покупки, они покинули магазин.