В Сети появились кадры с пропавшей девочкой из Шахт, похищенной неизвестным мужчиной

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Напомним, вечером 18 июля в Ростовской области распространилась новость о пропаже маленькой девочки. Сейчас шестилетнюю Алису ищет полиция и волонтеры. По предварительной информации, девочка покинула детскую площадку около 16.30 мск.
Позднее Telegram-канал «Ростов Сегодня» опубликовал видеозапись из продуктового магазина, камеры которого успели заснять Алису в компании неизвестного мужчины. На кадрах темноволосый мужчина в ярко-голубой футболке, черно-белых кроссовках и удлиненных шортах из денима вошел в магазин с девочкой, которая немедленно стала изучать прилавки со сладостями, пока мужчина покупал себе пиво.
Жестом он предложил ребенку выбрать то, что ей хочется купить, и даже помог с выбором, спокойно переговариваясь с девочкой, что не могло вызвать никаких подозрений у продавца. Мужчина был в очках, а потому его личность тяжело установить. После того, как мужчина с девочкой заплатили за покупки, они покинули магазин.
В настоящий момент поиски девочки продолжаются.