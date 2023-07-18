Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Полицейские с места событий сообщили об обнаружении в Шахтах пропавшей сегодня днем 6-летней Алисы. «Ростов сегодня» пишет, что найден и мужчина, который увел ребенка вместе с собой. Официально в МВД эту информацию пока не подтвердили.
6-летняя Алиса пропала сегодня около 16.30. В последний раз ее видели на детской площадке на улице Хабарова, 16. Ребенка увел неизвестный мужчина.
Девочку разыскивали полицейские с кинологами и волонтеры. Всего в поисках были задействованы 150 человек.