Полицейские с места событий сообщили об обнаружении в Шахтах пропавшей сегодня днем 6-летней Алисы. «Ростов сегодня» пишет, что найден и мужчина, который увел ребенка вместе с собой. Официально в МВД эту информацию пока не подтвердили.