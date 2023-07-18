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В Шахтах нашли пропавшую после разговора с незнакомцем шестилетнюю девочку

18 июля 2023, 20:07
Фото: Pxhere
В Шахтах нашли пропавшую после разговора с неизвестным мужчиной 6-летнюю девочку
Полицейские с места событий подтвердили, что нашли пропавшую сегодня днем 6-летнюю Алису, в МВД официально эту информацию пока не подтвердили.

Полицейские с места событий сообщили об обнаружении в Шахтах пропавшей сегодня днем 6-летней Алисы. «Ростов сегодня» пишет, что найден и мужчина, который увел ребенка вместе с собой. Официально в МВД эту информацию пока не подтвердили.

Шестилетняя девочка пропала в Шахтах после общения с мужчиной в очках
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Полицейские с места событий сообщили об обнаружении в Шахтах пропавшей сегодня днем 6-летней Алисы.
Видео: t.me/shahtyKVU

6-летняя Алиса пропала сегодня около 16.30. В последний раз ее видели на детской площадке на улице Хабарова, 16. Ребенка увел неизвестный мужчина.

Девочку разыскивали полицейские с кинологами и волонтеры. Всего в поисках были задействованы 150 человек.

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