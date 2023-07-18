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В Таганроге женщине оторвало ногу в ДТП с грузовиком 17 июля

18 июля 2023, 13:11
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Таганроге женщина потеряла ногу в ДТП с грузовиком 17 июля
В Таганроге женщине оторвало ногу в ДТП с КамАЗ, подробности аварии рассказал в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 17 июля, в 20.40 мск в Таганроге на улице 4-й Линии, 105 произошла авария с участием грузовика и мотоцикла.

По предварительной информации, 61-летний водитель КамАЗ-4325 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha на регулируемом перекрестке.

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По предварительной информации, 61-летний водитель «КамАЗ-4325» не уступил дорогу мотоциклу Yamaha на регулируемом перекрестке.По предварительной информации, 61-летний водитель «КамАЗ-4325» не уступил дорогу мотоциклу Yamaha на регулируемом перекрестке.
По предварительной информации, 61-летний водитель «КамАЗ-4325» не уступил дорогу мотоциклу Yamaha на регулируемом перекрестке.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Транспортные средства столкнулись, в результате чего пострадали 53-летний водитель мотоцикла и 48-летняя пассажирка Yamaha. По информации портала «Панорама», у женщины в результате аварии оторвало ногу, однако эту информацию в ГИБДД подтверждать не стали. Данные уточняются. Пару доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Ранее другой мотоциклист получил травмы в ДТП с легковым автомобилем.

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