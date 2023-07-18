В Таганроге женщине оторвало ногу в ДТП с грузовиком 17 июля

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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В понедельник, 17 июля, в 20.40 мск в Таганроге на улице 4-й Линии, 105 произошла авария с участием грузовика и мотоцикла.
По предварительной информации, 61-летний водитель КамАЗ-4325 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha на регулируемом перекрестке.
Транспортные средства столкнулись, в результате чего пострадали 53-летний водитель мотоцикла и 48-летняя пассажирка Yamaha. По информации портала «Панорама», у женщины в результате аварии оторвало ногу, однако эту информацию в ГИБДД подтверждать не стали. Данные уточняются. Пару доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Ранее другой мотоциклист получил травмы в ДТП с легковым автомобилем.