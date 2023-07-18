В Таганроге женщине оторвало ногу в ДТП с грузовиком 17 июля

Транспортные средства столкнулись, в результате чего пострадали 53-летний водитель мотоцикла и 48-летняя пассажирка Yamaha. По информации портала «Панорама», у женщины в результате аварии оторвало ногу, однако эту информацию в ГИБДД подтверждать не стали. Данные уточняются. Пару доставили в больницу для оказания медицинской помощи.