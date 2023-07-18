rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Изображение материала

Восстановлено автобусное сообщение из Ростовской области в Крым

18 июля 2023, 07:51
Фото: donland.ru
Восстановлено автобусное сообщение из Ростовской области в Крым
Из Ростовской области снова запустили автобусы в направлении Крыма, сообщили в Минтранспорта региона.

Напомним, что в понедельник, 17 июля, перекрывали движение по Крымскому мосту из-за совершенного теракта. По этой причине перестали курсировать автобусы из Ростова, которые проезжают по мосту.

В Ростовской области запустили горячую линию после теракта на Крымском мосту
Узнать подробнее

«Теперь автобусное сообщение из Ростовской области в Крым восстановили, заказные автобусы следуют на полуостров по альтернативному маршруту через новые регионы», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию министерства.

Отмечается, что в регионе продолжает расти загруженность перехватывающих парковок, на которых формируют колонны грузовиков, следующих в Крым.

Расширенный материал о совершенном теракте читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростовской области запустили горячую линию после теракта на Крымском мостуНа Дону борются с последствиями теракта в Крыму, пока в регионе взрываются машиныКак Украина совершила теракт на Крымском мосту и что об этом известно
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
«Запастись водой и терпением»: водитель рассказал, что ждет на пути из Ростова в Крым
Сегодня, 09:19
Эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту
Сегодня, 08:04
Убивший свою супругу адвокат из Ростова по прозвищу «Синяя борода» погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:18
Эксперт Михайлов рассказал, для чего ростовских судей забрали на допрос в Москву
Сегодня, 08:05
На пути из Ростова в Крым по новым регионам водители заметили предупреждения о минах
Сегодня, 08:09
Топ-5 необычных арт-пространств в Ростове
Сегодня, 09:11