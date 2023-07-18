Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:52
Напомним, что в понедельник, 17 июля, перекрывали движение по Крымскому мосту из-за совершенного теракта. По этой причине перестали курсировать автобусы из Ростова, которые проезжают по мосту.
«Теперь автобусное сообщение из Ростовской области в Крым восстановили, заказные автобусы следуют на полуостров по альтернативному маршруту через новые регионы», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию министерства.
Отмечается, что в регионе продолжает расти загруженность перехватывающих парковок, на которых формируют колонны грузовиков, следующих в Крым.
Расширенный материал о совершенном теракте читайте по ссылке.