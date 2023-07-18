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Published Сегодня, 11:07

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Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги

18 июля 2023, 11:07
Фото: Hivint-Stock-Photos/CC BY 2.0/flickr.com
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Госдума приняла закон, который дополнительно защитит людей от мошенников. Банки обяжут возвращать ростовчанам средства после перевода мошенникам, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист разъясняет, что, согласно новому закону, в течение 30 дней банк будет обязан вернуть деньги человеку, который перевел средства на счет мошенников.

Для этого необходимо одно условие — счет мошенника, на который осуществлялся перевод, должен быть указан в специальной базе данных Банка России.

«В законе есть и еще одно нововведение. При переводе денег на сомнительный счет банк будет уведомлять человека о возможно сомнительной операции. В этом случае перевод будет заморожен. Клиенту банка дадут два дня для взвешивания существующих рисков. И если человек будет настаивать на переводе — ответственность с банка снимается», — разъясняет Антон Габович.

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Собеседник подчеркивает, что новый закон о дополнительной защите от мошенников еще не вступил в силу. Пока он прошел рассмотрение в Госдуме.

Дальше закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись главе государства. И лишь тогда будет официально опубликован.

«При этом еще и в законопроекте указано, что в силу он вступит только через год после того, как будет официально опубликован», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, как после разговора по телефону ростовчане могли лишиться денег.

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