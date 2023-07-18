Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Юрист разъясняет, что, согласно новому закону, в течение 30 дней банк будет обязан вернуть деньги человеку, который перевел средства на счет мошенников.
Для этого необходимо одно условие — счет мошенника, на который осуществлялся перевод, должен быть указан в специальной базе данных Банка России.
«В законе есть и еще одно нововведение. При переводе денег на сомнительный счет банк будет уведомлять человека о возможно сомнительной операции. В этом случае перевод будет заморожен. Клиенту банка дадут два дня для взвешивания существующих рисков. И если человек будет настаивать на переводе — ответственность с банка снимается», — разъясняет Антон Габович.
Собеседник подчеркивает, что новый закон о дополнительной защите от мошенников еще не вступил в силу. Пока он прошел рассмотрение в Госдуме.
Дальше закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись главе государства. И лишь тогда будет официально опубликован.
«При этом еще и в законопроекте указано, что в силу он вступит только через год после того, как будет официально опубликован», — резюмирует собеседник.
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