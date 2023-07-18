«В законе есть и еще одно нововведение. При переводе денег на сомнительный счет банк будет уведомлять человека о возможно сомнительной операции. В этом случае перевод будет заморожен. Клиенту банка дадут два дня для взвешивания существующих рисков. И если человек будет настаивать на переводе — ответственность с банка снимается», — разъясняет Антон Габович.