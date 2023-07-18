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«Запастись водой и терпением»: водитель рассказал, что ждет на пути из Ростова в Крым

18 июля 2023, 09:19
Фото: pxhere.com
«Запастись водой и терпением»: водитель рассказал, что ждет на пути из Ростова в Крым

Водитель рассказал, что ждет туристов на пути из Ростова в Крым

Поток автомобилистов после ЧП на Крымском мосту направили по альтернативному маршруту — через Ростовскую область, мимо Мариуполя и Мелитополя. О комфорте и удобстве передвижения по новому пути рассказал корреспонденту RostovGazeta ростовский водитель-дальнобойщик Александр Одновол.

По словам собеседника, от пункта пропуска в Новоазовск до Джанкоя идеальная дорога. Здесь ремонт идет разве что на паре мест — докладывают асфальт. А дальше начинается проблема.

«От Джанкоя и практически до Симферополя дорога в ужасном состоянии. Она похожа на стиральную доску. Особо не разгонишься, и постоянно следишь, чтобы у автомобиля ничего не отвалилось», — отмечает Александр Одновол.

Собеседник добавляет, что начиная от пункта пропуска Таганрога и до Чонгара привычных ростовчанам удобств на заправках не наблюдается.

«Заправки восстанавливают, но работают еще не все. Они маленькие, туалетов на них я особо не видел. Да и в целом инфраструктура на этом участке практически не развита», — делится информацией водитель.

Восстановлено автобусное сообщение из Ростовской области в Крым
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По его словам, на пути встречаются небольшие рынки, маленькие кафе. Но рассчитывать на полноценное питание в кафе, собеседник не рекомендуетПо его словам, на пути встречаются небольшие рынки, маленькие кафе. Но рассчитывать на полноценное питание в кафе, собеседник не рекомендует
По его словам, на пути встречаются небольшие рынки, маленькие кафе. Но рассчитывать на полноценное питание в кафе, собеседник не рекомендует
Фото: pxhere.com

По его словам, на пути встречаются небольшие рынки, маленькие кафе. Но рассчитывать на полноценное питание в кафе, собеседник не рекомендует, подозревая, что они не справятся с потребностями большого потока машин.

«Главное, для проезда по новому маршруту, запастись водой и терпением, — советует Александр. — Поток машин большой. Вчера возвращался из Крыма в Ростов — пробки были. Но ничего критического. На пунктах пропусков регулировали движение. Мы прошли довольно быстро», — резюмирует дальнобойщик.

Ранее RostovGazeta выясняла, насколько безопасен альтернативный путь из Ростова в Крым по новым регионам.

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