Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
По словам собеседника, от пункта пропуска в Новоазовск до Джанкоя идеальная дорога. Здесь ремонт идет разве что на паре мест — докладывают асфальт. А дальше начинается проблема.
«От Джанкоя и практически до Симферополя дорога в ужасном состоянии. Она похожа на стиральную доску. Особо не разгонишься, и постоянно следишь, чтобы у автомобиля ничего не отвалилось», — отмечает Александр Одновол.
Собеседник добавляет, что начиная от пункта пропуска Таганрога и до Чонгара привычных ростовчанам удобств на заправках не наблюдается.
«Заправки восстанавливают, но работают еще не все. Они маленькие, туалетов на них я особо не видел. Да и в целом инфраструктура на этом участке практически не развита», — делится информацией водитель.
По его словам, на пути встречаются небольшие рынки, маленькие кафе. Но рассчитывать на полноценное питание в кафе, собеседник не рекомендует, подозревая, что они не справятся с потребностями большого потока машин.
«Главное, для проезда по новому маршруту, запастись водой и терпением, — советует Александр. — Поток машин большой. Вчера возвращался из Крыма в Ростов — пробки были. Но ничего критического. На пунктах пропусков регулировали движение. Мы прошли довольно быстро», — резюмирует дальнобойщик.
Ранее RostovGazeta выясняла, насколько безопасен альтернативный путь из Ростова в Крым по новым регионам.