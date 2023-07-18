Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Из-за осадков жатва на полях региона превратилась в постоянные паузы. По информации Dontr, неблагоприятная погода не позволяет ускорить темпы уборки урожая.
«На нескольких десятках гектаров полей показатель влажности больше 15%, поэтому собирать такую пшеницу нельзя. Хранить сложно», — сказано в сообщении.
Один из фермеров рассказал, что обильными дождями была вымыта часть азота и это повлияло на качество пшеницы. Издание уточнило, что по анализам образцов, в зернах низкие показатели белка и клейковины, а значит и мука может быть хуже.
Ранее эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна.