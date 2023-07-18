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Затяжные дожди в Ростовской области ухудшили качество пшеницы в 2023 году

18 июля 2023, 10:51
Фото: donland.ru
Затяжные дожди в Ростовской области сказались на качестве пшеницы в 2023 году
В Ростовской области может пострадать качество собранной пшеницы из-за постоянных дождей, пишут СМИ.

Из-за осадков жатва на полях региона превратилась в постоянные паузы. По информации Dontr, неблагоприятная погода не позволяет ускорить темпы уборки урожая.

«На нескольких десятках гектаров полей показатель влажности больше 15%, поэтому собирать такую пшеницу нельзя. Хранить сложно», — сказано в сообщении.

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Один из фермеров рассказал, что обильными дождями была вымыта часть азота и это повлияло на качество пшеницы. Издание уточнило, что по анализам образцов, в зернах низкие показатели белка и клейковины, а значит и мука может быть хуже.

Ранее эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пшеница#Дожди#Влажность#Урожай#Уборка#Качество#Азот#Белок#Клейковина#Эколог#Мука#Зерно
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