Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Житель Новочеркасска Иван, не пожелавший публиковать свою фамилию, рассказывает, что 16 июля в районе 22.00 мск прогуливался с двумя собаками по привычному маршруту — по аллее вдоль школы № 10. Одну собаку он всегда водит на поводке во избежание нарушения тишины — она пугливая и при малейшем шуме начинает лаять.
Вторая собака — Чупа, размером чуть больше кошки, гуляла с Иваном без поводка. Она была в тряпичном наморднике. Но не из-за агрессии, а потому, что любила подбирать на улице. Намордник защищал от того, чтобы собака не наелась отравы.
Увидев на углу школы людей — мужчину и женщину с собакой побольше, Иван поспешил отойти в сторону.
«Я отошел метров на пять. Оглянулся посмотреть, где моя Чупа, и увидел страшную картину. Полетели искры, не переставая зазвучали выстрелы. Я сразу не понял, что происходит. Согласитесь, поверить в то, что в современном обществе какой-то мужчина из пистолета стреляет в мою собаку — очень сложно. Я даже подумал, может это у него пугач», — вспоминает Иван.
Житель Новочеркасска добавляет, что после третьего выстрела увидел, как пуля отлетела в воду. Чупа заскулила. А Иван впал в ступор.
«Для меня это казалось фильмом ужасов. Мужчина стрелял молча, не прекращая. Я только повторял: „Зачем? Зачем?“, —говорит горожанин. — Чупа подбежала ко мне, и я сказал ему, что это моя собака. Мне показалось, он удивился. Несколько секунд помолчал и тут же сказал мне: „Заткнись, […оскорбление матом удалено — прим. редакции]! Иди […] отсюда!“ и поднял на меня руку с пистолетом. Только после этого рядом стоящая женщина, как я позже узнал — его жена, стала хватать его за руку с пистолетом, пытаясь отвести от меня и опустить вниз».
Иван обратился в правоохранительные органы.
«Но меня почему-то стали убеждать, что, наверное, я что-то недоговариваю. Что просто так человек не мог расстрелять мою собаку на улице. Я даже не понял — разве меня, пострадавшего, так должны защищать? — недоумевает житель Новочеркасска. — Но потом выяснилось, что у стрелявшего в мою собаку — большие связи, серьезная крыша. Знакомый с ситуацией мне намекнул, что сейчас пытаются найти причину, объясняющую поведение мужчины. Пошли слухи, что это моя собака напала на жену этого мужчины. Но позвольте, наша Чупа напасть ни на кого не могла. Это была очень добрая собачка. В нашем дворе ее знали все. Все норовили погладить и никогда никто ее не боялся. Тем более, она была в наморднике».
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