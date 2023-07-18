«Но меня почему-то стали убеждать, что, наверное, я что-то недоговариваю. Что просто так человек не мог расстрелять мою собаку на улице. Я даже не понял — разве меня, пострадавшего, так должны защищать? — недоумевает житель Новочеркасска. — Но потом выяснилось, что у стрелявшего в мою собаку — большие связи, серьезная крыша. Знакомый с ситуацией мне намекнул, что сейчас пытаются найти причину, объясняющую поведение мужчины. Пошли слухи, что это моя собака напала на жену этого мужчины. Но позвольте, наша Чупа напасть ни на кого не могла. Это была очень добрая собачка. В нашем дворе ее знали все. Все норовили погладить и никогда никто ее не боялся. Тем более, она была в наморднике».