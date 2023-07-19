Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Подать документы можно более чем в тысячу образовательных учреждений. При этом не придется посещать приемные комиссии и ждать в очередях.
«Чтобы подать документы, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А после следовать инструкции, но можно выбрать не более пяти вузов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что до конца срока подачи документов можно изменить или отозвать заявление. Если каких-либо документов не хватает, то есть возможность загрузить их самостоятельно.
Ранее выпускница в Ростовской области набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.