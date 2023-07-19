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Абитуриентам из Ростовской области рассказали, как подать документы в вуз

19 июля 2023, 10:45
Фото: pxhere.com
Абитуриентам из Ростовской области рассказали, как подать документы в вуз
В Ростовской области абитуриенты имеют возможность через портал госуслуг подать документы в вуз, сообщили в правительстве региона.

Подать документы можно более чем в тысячу образовательных учреждений. При этом не придется посещать приемные комиссии и ждать в очередях.

«Чтобы подать документы, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А после следовать инструкции, но можно выбрать не более пяти вузов», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что до конца срока подачи документов можно изменить или отозвать заявление. Если каких-либо документов не хватает, то есть возможность загрузить их самостоятельно.

Ранее выпускница в Ростовской области набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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