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Банк ДОМ. РФ назвал регионы с самой востребованной «Льготной ипотекой на новостройки»

19 июля 2023, 10:57
Фото: Банк ДОМ.РФ
Около шести тысяч российский семей в этом году смогли улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись предложением Банка ДОМ.РФ «Льготная ипотека на новостройки». Размер кредитования составил 32,3 миллиарда рублей, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Регионами — лидерами по выдаче «Льготной ипотеки на новостройки» стали Москва (оформлено кредитов на 9 миллиардов рублей, рост в 3,5 раза), Московская область (на 3,8 миллиарда, рост в 3,5 раза), Краснодарский край (на 3,3 миллиарда, в 2,5 раза). Далее в рейтинге расположились Санкт-Петербург (кредитование 2,3 миллиарда рублей, рост в 1,7 раза) и Тюменская область (1,8 миллиарда, в 2 раза).

Помимо этого, в топ-10 субъектов вошли Новосибирская область (оформлено кредитов на 1,2 миллиарда рублей), Свердловская область (на 1,2 миллиарда), Ростовская область (примерно на 1 миллиард), а также Красноярский край (на 880 миллионов) и Нижегородская область (на 860 миллионов рублей).

Наибольший рост: Красноярский край — кредитование выросло в два раза, Нижегородская и Ростовская области — в 1,8 раза. Следом за ними — Свердловская и Новосибирская области, где объем кредитования вырос на 20%.

«Покупка первичного жилья — один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего, за счет роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем: масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная „Семейная ипотека“, которая может быть масштабирована, например, за счет снижения ставки на покупку просторных квартир», — рассказал Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

В банке отметили, что на сегодняшний день на рынке новостроек среди инвесторов нет всплеска инвестиционного спроса. Основная часть клиентов покупает жилье в новостройках для своей семьи или детей.

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