Банк «Центр-инвест» стал партнером онлайн-проекта «МыСчитаем»

Помогают в реализации этого проекта ДОМ.РФ, а также Минфин России. Благодаря онлайн-игре участники имеют возможность повысить свою финансовую грамотность и понять, как правильно планировать бюджет.

Авторы проекта сделали более 100 заданий, поделенных на семь блоков. Тематика различная — есть блоки по выбору финансовой цели, управлению расходами, планированию бюджета, банковским продуктам.

Добавим, что банк «Центр-Инвест» не случайно стал партнером проекта, он с 2012 года участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности на юге страны. В том числе людей обучают в собственных Центрах финансовой грамотности.