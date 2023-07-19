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Банк «Центр-инвест» стал партнером онлайн-проекта «МыСчитаем»

19 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Банк «Центр-инвест» стал партнером проекта «Мысчитаем», который является интерактивной обучающей игрой по финансовой грамотности.

Помогают в реализации этого проекта ДОМ.РФ, а также Минфин России. Благодаря онлайн-игре участники имеют возможность повысить свою финансовую грамотность и понять, как правильно планировать бюджет.
Авторы проекта сделали более 100 заданий, поделенных на семь блоков. Тематика различная — есть блоки по выбору финансовой цели, управлению расходами, планированию бюджета, банковским продуктам.
Добавим, что банк «Центр-Инвест» не случайно стал партнером проекта, он с 2012 года участвует в мероприятиях по повышению финансовой грамотности на юге страны. В том числе людей обучают в собственных Центрах финансовой грамотности.

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