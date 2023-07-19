rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

Банк ЗЕНИТ запустил потребкредит по льготной ставке от 4% годовых

19 июля 2023, 12:34
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ предлагает клиентам оформить потребительский кредит по льготной ставке от 4% годовых. Максимальная сумма составит 5 млн рублей, срок — до 5 лет.

Подать заявку можно как на сайте, так и в офисах Банка. Решение об одобрении кредита приходит в течение пяти минут.

По условиям кредита в первый месяц действует фиксированная ставка 4% годовых, далее ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банков-партнеров. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка.

Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО
Сегодня, 07:41
Стало известно, какой срок грозит экс-главе Ростовского облсуда Елене Золотаревой
Сегодня, 07:33
Больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВО
Сегодня, 10:51
В Ростове-на-Дону начался суд по делу аксайских рынков
Сегодня, 11:09
Появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах
Сегодня, 11:10
Ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города
Сегодня, 12:06