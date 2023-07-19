Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В Ростове на улице Варфоломеева, 260а, недалеко от ЦГБ, вероятно, возведут бизнес-центр. Компания «Айс-Спорт» получила разрешение на строительство там здания делового управления. Проектную документацию для будущего строительства готовила ООО «Проектные технологии».
Застройщик, ООО «Айс-Спорт», зарегистрирован в Ростове 11 лет назад. Руководителем компании указан Кучинскас Робертас. Застройщик специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. В прошлом году компания выручила 573,6 миллиона рублей и получила прибыль в 10 миллионов рублей.
Ранее риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках.