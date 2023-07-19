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Бизнес-центр построят рядом с ЦГБ Ростова на улице Варфоломеева

19 июля 2023, 17:23
Фото: 1MI
Здание делового управление появится недалеко от ЦГБ Ростова
Здание делового управление появится недалеко от ЦГБ Ростова, на его строительство выдала положительное заключение госэкспертиза.

В Ростове на улице Варфоломеева, 260а, недалеко от ЦГБ, вероятно, возведут бизнес-центр. Компания «Айс-Спорт» получила разрешение на строительство там здания делового управления. Проектную документацию для будущего строительства готовила ООО «Проектные технологии».

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Застройщик, ООО «Айс-Спорт», зарегистрирован в Ростове 11 лет назад. Руководителем компании указан Кучинскас Робертас. Застройщик специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. В прошлом году компания выручила 573,6 миллиона рублей и получила прибыль в 10 миллионов рублей.

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