Застройщик, ООО «Айс-Спорт», зарегистрирован в Ростове 11 лет назад. Руководителем компании указан Кучинскас Робертас. Застройщик специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. В прошлом году компания выручила 573,6 миллиона рублей и получила прибыль в 10 миллионов рублей.