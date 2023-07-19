Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Напомним, что с начала 2023 года в Ростовской области зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая энтеровируса.
«Это заболевание вызывается кишечными вирусами. Характеризуется лихорадкой и высокой температурой. При нем могут поражаться многие органы и системы, а также верхние дыхательные пути», — сообщает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики подчеркивают, что энтеровирус может проявляться по-разному. Не исключено кратковременное головокружение, аритмия и даже парезы — когда на короткое время происходит потеря чувствительности.
«Один из важных симптомов — молниеносная сыпь на коже. Она возникает когда падает температура», — уточняет доктор.
Но, несмотря на острую клиническую картину, по словам медиков, чем старше человек, тем легче и быстрее он переносит заболевание. Опасность энтеровирус представляет для малышей до пяти лет — дети болеют дольше и тяжелее.
«По сути, энтеровирус — это болезнь грязной воды. В организм он попадает, в основном, с водой или пищей. Нередко — через грязные руки», — разъясняет доктор.
Для защиты от заболевания медики рекомендуют регулярно мыть руки, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также пить только кипяченую воду.
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