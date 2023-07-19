Врач рассказал, как ростовчанам избежать заражения энтеровирусом

Подъем заболеваемости энтеровирусом происходит в летне-осенний период. Особую опасность эта болезнь представляет для детей до пяти лет. Как распознать симптомы энтеровируса и как защититься от него, рассказали корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.