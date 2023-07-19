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«Болезнь грязной воды»: врач рассказал, как ростовчанам не заболеть энтеровирусом

19 июля 2023, 09:38
Фото: Gerhard Holub/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Болезнь грязной воды»: врач рассказал, как ростовчанам не заболеть энтеровирусом

Врач рассказал, как ростовчанам избежать заражения энтеровирусом

Подъем заболеваемости энтеровирусом происходит в летне-осенний период. Особую опасность эта болезнь представляет для детей до пяти лет. Как распознать симптомы энтеровируса и как защититься от него, рассказали корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что с начала 2023 года в Ростовской области зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая энтеровируса.

«Это заболевание вызывается кишечными вирусами. Характеризуется лихорадкой и высокой температурой. При нем могут поражаться многие органы и системы, а также верхние дыхательные пути», — сообщает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Медики подчеркивают, что энтеровирус может проявляться по-разному. Не исключено кратковременное головокружение, аритмия и даже парезы — когда на короткое время происходит потеря чувствительности.

Роспотребнадзор Ростовской области рассказал дончанам, как защититься от энтеровируса
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«Один из важных симптомов — молниеносная сыпь на коже. Она возникает когда падает температура», — уточняет доктор.

Но, несмотря на острую клиническую картину, по словам медиков, чем старше человек, тем легче и быстрее он переносит заболевание. Опасность энтеровирус представляет для малышей до пяти лет — дети болеют дольше и тяжелее.

«По сути, энтеровирус — это болезнь грязной воды. В организм он попадает, в основном, с водой или пищей. Нередко — через грязные руки», — разъясняет доктор.

Для защиты от заболевания медики рекомендуют регулярно мыть руки, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, а также пить только кипяченую воду.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько жителей Ростовской области заболели корью в 2023 году и чем она опасна.

Сколько жителей Ростовской области заболели корью в 2023 году и чем она опасна
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