Больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВО

В ходе заседания губернатор Ростовской области спросил у подчиненных, как реализуются меры социальной помощи населению, в том числе участникам СВО. В ответ на это министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала, что ведомство сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», консультирует и помогает военнослужащим Ростовской области.