Больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВО

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В ходе заседания губернатор Ростовской области спросил у подчиненных, как реализуются меры социальной помощи населению, в том числе участникам СВО. В ответ на это министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала, что ведомство сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», консультирует и помогает военнослужащим Ростовской области.
Позднее уже в беседе с начальником управления государственной службы занятости населения региона Сергеем Григоряном губернатор уточнил, какую помощь оказывают демобилизованным военным.
По словам Сергея Григоряна, в настоящий момент группа бывших участников СВО, обратившихся за помощью с трудоустройством, малочисленна — всего их 24 человека, еще около 70 членов семей военнослужащих нуждаются в трудоустройстве.
«Порядка 50-60% мы трудоустраиваем, 20% направляем на обучение. С остальными продолжаем работу», — рассказал Сергей Григорян, добавив, что трое экс-участников СВО имеют инвалидность, позволяющую работать.
Григорян уточнил, что центры занятости готовы к тому, что число военных продолжит расти, а самим военнослужащим потребуется социальная адаптация. Кроме того, по неустановленным пока причинам 12 военнослужащих трудоустроить не удалось.
Губернатор Голубев поручил выяснить, с чем связаны проблемы с трудоустройством участников СВО, и предоставить ему информацию до конца недели.
Ранее в Ростове семьям погибших участников СВО объяснили, почему задерживается благоустройство могил.