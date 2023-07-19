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Больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВО

19 июля 2023, 10:51
Фото: mil.ru
Больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВО
В Ростовской области 12 бывших участников СВО не смогли найти работу после возвращения к мирной жизни, об этом рассказали на расширенном заседании правительства.

В ходе заседания губернатор Ростовской области спросил у подчиненных, как реализуются меры социальной помощи населению, в том числе участникам СВО. В ответ на это министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева рассказала, что ведомство сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», консультирует и помогает военнослужащим Ростовской области.

Позднее уже в беседе с начальником управления государственной службы занятости населения региона Сергеем Григоряном губернатор уточнил, какую помощь оказывают демобилизованным военным.
По словам Сергея Григоряна, в настоящий момент группа бывших участников СВО, обратившихся за помощью с трудоустройством, малочисленна — всего их 24 человека, еще около 70 членов семей военнослужащих нуждаются в трудоустройстве.

По словам Сергея Григоряна, в настоящий момент группа бывших участников СВО, обратившихся за помощью с трудоустройством, малочисленна — всего их 24 человека, еще около 70 членов семей военнослужащих нуждаются в трудоустройстве.По словам Сергея Григоряна, в настоящий момент группа бывших участников СВО, обратившихся за помощью с трудоустройством, малочисленна — всего их 24 человека, еще около 70 членов семей военнослужащих нуждаются в трудоустройстве.
По словам Сергея Григоряна, в настоящий момент группа бывших участников СВО, обратившихся за помощью с трудоустройством, малочисленна — всего их 24 человека, еще около 70 членов семей военнослужащих нуждаются в трудоустройстве.
Фото: donland.ru
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«Порядка 50-60% мы трудоустраиваем, 20% направляем на обучение. С остальными продолжаем работу», — рассказал Сергей Григорян, добавив, что трое экс-участников СВО имеют инвалидность, позволяющую работать.

Григорян уточнил, что центры занятости готовы к тому, что число военных продолжит расти, а самим военнослужащим потребуется социальная адаптация. Кроме того, по неустановленным пока причинам 12 военнослужащих трудоустроить не удалось.

Губернатор Голубев поручил выяснить, с чем связаны проблемы с трудоустройством участников СВО, и предоставить ему информацию до конца недели.

Ранее в Ростове семьям погибших участников СВО объяснили, почему задерживается благоустройство могил.

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