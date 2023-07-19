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Большинство боевиков «Азова» * не признали вину во время суда в Ростове-на-Дону

19 июля 2023, 13:36
Фото: Следком РФ
Большинство боевиков «Азова» * не признали вину во время суда в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время судебного процесса большинство боевиков нацбатальона не признали вину, прозвучало в Южном окружном военном суде.

Всего по делу проходят 22 фигуранта и большинство не считают себя виновными. По информации РИА «Новости», несколько фигурантов частичном согласились с предъявленным обвинением.

«Изначально на скамье подсудимых находились 24 человека, но двое были обменяны и более не примут участие в процессе», — сказано в сообщении. Следующее заседание назначено на 9 августа.

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* Добавим, что «Азов» является террористической группировкой, запрещенной на территории РФ.

Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия.

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