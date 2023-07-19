Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Всего по делу проходят 22 фигуранта и большинство не считают себя виновными. По информации РИА «Новости», несколько фигурантов частичном согласились с предъявленным обвинением.
«Изначально на скамье подсудимых находились 24 человека, но двое были обменяны и более не примут участие в процессе», — сказано в сообщении. Следующее заседание назначено на 9 августа.
* Добавим, что «Азов» является террористической группировкой, запрещенной на территории РФ.
Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия.