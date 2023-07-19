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Буцаев: В Оренбургской области построят комплексный объект по обращению с ТКО

19 июля 2023, 09:25
Фото: Википедия
Российский экологический оператор направит 3,89 миллиарда рублей на строительство комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Оренбургской области. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор региона Денис Паслер 18 июля подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Буцаева, производительность объекта составит 300 тысяч, а мощность утилизации — 129,4 тысячи тонн ежегодно. Проект планируется реализовать с помощью механизма инвестиционного соглашения, передает 56orb.ru.

«РЭО готов оказать финансирование в объеме до 90% от стоимости проекта за счет средств, полученных от выпуска облигаций публично-правовой компании. Сумма может составить 3,89 млрд рублей», — сообщил глава РЭО.

Он также сказал, что проектирование КПО уже началось. Буцаев отметил слаженную работу команды главы региона по подготовке к реализации проекта.

Общая стоимость проекта оценивается в 4,331 миллиарда рублей, а строительство комплекса должно быть завершено до конца следующего года. Он будет размещен в центральной зоне Оренбургской области.

«Региону необходим этот завод. Таким образом, значительно сократим нагрузку на мусорные полигоны и увеличим объемы вторичного использования сырья», — отметил губернатор Денис Паслер.

Новый объект позволит области практически полностью достичь показателей нацпроекта к 2030 году: сортировка 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

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