Буцаев: В Оренбургской области построят комплексный объект по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По словам Буцаева, производительность объекта составит 300 тысяч, а мощность утилизации — 129,4 тысячи тонн ежегодно. Проект планируется реализовать с помощью механизма инвестиционного соглашения, передает 56orb.ru.
«РЭО готов оказать финансирование в объеме до 90% от стоимости проекта за счет средств, полученных от выпуска облигаций публично-правовой компании. Сумма может составить 3,89 млрд рублей», — сообщил глава РЭО.
Он также сказал, что проектирование КПО уже началось. Буцаев отметил слаженную работу команды главы региона по подготовке к реализации проекта.
Общая стоимость проекта оценивается в 4,331 миллиарда рублей, а строительство комплекса должно быть завершено до конца следующего года. Он будет размещен в центральной зоне Оренбургской области.
«Региону необходим этот завод. Таким образом, значительно сократим нагрузку на мусорные полигоны и увеличим объемы вторичного использования сырья», — отметил губернатор Денис Паслер.
Новый объект позволит области практически полностью достичь показателей нацпроекта к 2030 году: сортировка 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.