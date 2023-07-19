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Бывших бойцов «Вагнера» обвинили в погроме в гостинице в Ростове-на-Дону и побеге

19 июля 2023, 07:34
Фото: pxhere.com
Бывших бойцов «Вагнера» обвинили в погроме в гостинице в Ростове-на-Дону и побеге
В Ростове-на-Дону трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разгромили номера в гостинице, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, гости разгромили номера в «Премьер Ростова», отняли телефон у знакомого, после чего бросили оружие и сбежали. Говорится, что в полицию обратился потерпевший, так как остался без гаджета.

«Следом объявилась администрация отеля, которая потребовала компенсацию за испорченную мебель. Предварительно, трое мужчин направились в сторону Адлера, оттуда поедут на родину — в Пермь», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростов-на-Дону#Вагнер#Гостиница#Премьер Ростова#Россия#Погром#Полиция#Администрация отеля#Компенсация#Мебель#Адлер#Пермь#Илья Протвинов
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