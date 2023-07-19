Бывших бойцов «Вагнера» обвинили в погроме в гостинице в Ростове-на-Дону и побеге

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
По информации канала, гости разгромили номера в «Премьер Ростова», отняли телефон у знакомого, после чего бросили оружие и сбежали. Говорится, что в полицию обратился потерпевший, так как остался без гаджета.
«Следом объявилась администрация отеля, которая потребовала компенсацию за испорченную мебель. Предварительно, трое мужчин направились в сторону Адлера, оттуда поедут на родину — в Пермь», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.