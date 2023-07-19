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Дети ростовского адвоката, убившего жену и погибшего на СВО, остаются без пенсии

19 июля 2023, 10:42
Фото: pxhere
Дети ростовского адвоката, убившего жену и погибшего на СВО, остаются без пенсии
Дети адвоката Владислава Бирюкова из Ростова-на-Дону, который, по информации СМИ, погиб, могут оказаться без пенсии по потере кормильца, сообщают местные издания.

Напомним, что Бирюков совершил жестокое убийство супруги в конце 2021 года. В своем гараже он несколько раз ударил ее молотком, после чего с помощью кляпа задушил. За это преступление его приговорили к 16 годам заключения.

Позже Bloknot-rostov написал, что осужденный оказался в зоне СВО и якобы погиб, так как родственники убитой увидели его могилу на кладбище. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Теперь издание заявило, что дети Бирюкова могут остаться без выплат, так как его гибель не зафиксирована свидетельством о смерти.

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«В базе по Ростовской области не выдано свидетельство о смерти на имя Бирюкова. То есть его похоронили по справке, а свидетельство о смерти не выписали. И, по всей видимости, не собираются выписывать», — рассказала изданию родственница ребенка.

Она добавила, что это является препятствием для оформления пенсии по потере кормильца.

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