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Доброволец Владислав Татарчук из Ростовской области погиб в спецоперации

19 июля 2023, 14:08
Фото: mil.ru
Доброволец Владислав Татарчук из Ростовской области погиб в спецоперации
29-летний Владислав Татарчук из Ростовской области получил смертельное ранение в спецоперации, пишут СМИ.

29-летний Владислав Татарчук из Донецка Ростовской области погиб в зоне СВО. Похороны бойца состоялись накануне в родном городе. Проститься с мужчиной пришли родственники, друзья, соседи и обычные горожане. Захоронили Татарчука на кладбище «Чугунка». Там покоятся и другие уроженцы Донецка, погибшие в спецоперации.

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Захоронили Татарчука на кладбище «Чугунка». Там покоятся и другие уроженцы Донецка, погибшие в спецоперации.Захоронили Татарчука на кладбище «Чугунка». Там покоятся и другие уроженцы Донецка, погибшие в спецоперации.
Захоронили Татарчука на кладбище «Чугунка». Там покоятся и другие уроженцы Донецка, погибшие в спецоперации.
Фото: Газета Новость, г. Донецк

«Московский комсомолец» пишет, что Татарчук отправился на фронт в апреле как доброволец, заключив контракт с Минобороны. Не стало бойца уже в июне. С транспортировкой тела возникли проблемы, поэтому похоронить мужчину смогли лишь спустя месяц.

Официально Минобороны о гибели бойца сообщать не стало.

Ранее боец Виктор Колесников из Ростовской области погиб во время спецоперации.

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#Алина Заярная#Спецоперация#СМИ#Общество#Новости#Ростовская область
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