29-летний Владислав Татарчук из Донецка Ростовской области погиб в зоне СВО. Похороны бойца состоялись накануне в родном городе. Проститься с мужчиной пришли родственники, друзья, соседи и обычные горожане. Захоронили Татарчука на кладбище «Чугунка». Там покоятся и другие уроженцы Донецка, погибшие в спецоперации.