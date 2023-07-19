Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
29-летний Владислав Татарчук из Донецка Ростовской области погиб в зоне СВО. Похороны бойца состоялись накануне в родном городе. Проститься с мужчиной пришли родственники, друзья, соседи и обычные горожане. Захоронили Татарчука на кладбище «Чугунка». Там покоятся и другие уроженцы Донецка, погибшие в спецоперации.
«Московский комсомолец» пишет, что Татарчук отправился на фронт в апреле как доброволец, заключив контракт с Минобороны. Не стало бойца уже в июне. С транспортировкой тела возникли проблемы, поэтому похоронить мужчину смогли лишь спустя месяц.
Официально Минобороны о гибели бойца сообщать не стало.
Ранее боец Виктор Колесников из Ростовской области погиб во время спецоперации.