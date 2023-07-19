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Донской Роспотребнадзор предлагает снять запрет на купание в водоемах Ростова-на-Дону

19 июля 2023, 10:32
Фото: donland.ru
Донской Роспотребнадзор предлагает снять запрет на купание в водоемах Ростова-на-Дону
Донской Роспотребнадзор предложил снять запрет на купание в ростовских водоемах после отрицательных проб на холеру, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ростовской области рассказал, что сотрудники ведомства предложили снять запрет с купания в водоемах Ростова-на-Дону после нескольких отрицательных проб на содержание холероподобных бактерий в воде.

По данным ведомства, анализ воды провели уже пять раз, и все это время исследования пробы давали отрицательный результат. Надзорный орган считает возможным снять запрет на купание в водах Темерника, Северного водохранилища, а также в Ростовском море.

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В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора продолжают работы по социально-гигиеническому мониторингу воды, благодаря чему было установлено, что за прошедшие месяцы с начала 2023 года пробы питьевой воды соответствовали гигиенической норме.

Ранее спасатели реанимировали ребенка, который едва не утонул на необорудованном для купания пляже.

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