Донской Роспотребнадзор предлагает снять запрет на купание в водоемах Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Портал «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ростовской области рассказал, что сотрудники ведомства предложили снять запрет с купания в водоемах Ростова-на-Дону после нескольких отрицательных проб на содержание холероподобных бактерий в воде.
По данным ведомства, анализ воды провели уже пять раз, и все это время исследования пробы давали отрицательный результат. Надзорный орган считает возможным снять запрет на купание в водах Темерника, Северного водохранилища, а также в Ростовском море.
В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора продолжают работы по социально-гигиеническому мониторингу воды, благодаря чему было установлено, что за прошедшие месяцы с начала 2023 года пробы питьевой воды соответствовали гигиенической норме.
Ранее спасатели реанимировали ребенка, который едва не утонул на необорудованном для купания пляже.