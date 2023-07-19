«Единая Россия» и правительство договорились о финансировании народной программы ЕР

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Основными направлениями являются модернизация школ, детских садов, больниц и поликлиник, а также развитие коммунальной инфраструктуры.
По словам Дмитрия Медведева, в проекте бюджета на следующие три года необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Особое внимание должно быть уделено безопасности государства, обороноспособности и обеспечению потребностей СВО.
Он также подчеркнул, что главный приоритет для партии — это защита интересов граждан.
Необходимо также учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных сил, в том числе вопросы кадрового обеспечения.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что все положения народной программы, все, что было обещано избирателям, будут включены в бюджет на будущий год. Это значит, что будет продолжен капитальный ремонт действующих и начнут строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Продолжится социальная догазификация, благоустройство дворов и парков. В новых регионах жизнь будет приводиться к российским стандартам.
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является приоритетом бюджетной политики. Финансирование будет направлено в том числе на выплату пособий на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания для школьников и другие социальные программы. Кроме того, продолжится реализация программ медицинской реабилитации, модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры.
Народную программу «Единая Россия» формировала вместе с жителями Ростовской области, которые направили свыше 230 тысяч предложений. В числе ключевых направлений — состояние и доступность детсадов, школ, больниц, поликлиник, учреждений культуры, спортивных сооружений.
Значимым направлением исполнения народной программы в регионе является социальная газификация. С начала реализации программы в области было подано 29 тысяч заявок на догазификацию, заключено 23 тысячи договоров, из них 19 тысяч исполнены до границ земельных участков. Всего выполнено около 12 тысяч подключений.
«С точки зрения газификации Ростовская область — очень благополучный регион. Сейчас мы уже производим точечное подключение к газу в отдельных районах. Это либо малые населенные пункты, куда газ еще не пришел, либо, как правило, вновь строящиеся домовладения в уже газифицированных поселках и хуторах. Задача не из простых, так как касается относительно небольшого количества абонентов, но важная, поскольку речь идет о комфортных условиях проживания каждой конкретной семьи. И вот как раз программа догазификации, которая несколько лет назад была предложена партией „Единая Россия“ и поддержана президентом В. В. Путиным, позволяет с этой задачей в полной мере справиться», — рассказал председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
До конца 2023 года планируется, что еще от 3 до 4 тысяч абонентов на Дону будут подключены к газу.