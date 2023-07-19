«Единая Россия» и правительство договорились о финансировании народной программы ЕР

«С точки зрения газификации Ростовская область — очень благополучный регион. Сейчас мы уже производим точечное подключение к газу в отдельных районах. Это либо малые населенные пункты, куда газ еще не пришел, либо, как правило, вновь строящиеся домовладения в уже газифицированных поселках и хуторах. Задача не из простых, так как касается относительно небольшого количества абонентов, но важная, поскольку речь идет о комфортных условиях проживания каждой конкретной семьи. И вот как раз программа догазификации, которая несколько лет назад была предложена партией „Единая Россия“ и поддержана президентом В. В. Путиным, позволяет с этой задачей в полной мере справиться», — рассказал председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.