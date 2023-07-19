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Гандбольный союз просят вернуть Ростовводоканалу спонсорские пять миллионов рублей

19 июля 2023, 13:48
Фото: pxhere.com
Гандбольный союз просят вернуть Ростовводоканалу спонсорские пять миллионов рублей
АО «Евразийский», владеющий 75% акций Ростовводоканала, просит суд расторгнуть сделку между ресурсоснабжающей организацией и гандбольным союзом «Ростов-Дон», рассказали в Арбитражном суде региона.

АО «Евразийский», являющийся основным акционером ростовского водоканала, выступил против сделки компании с гандбольным союзом «Ростов-Дон». Договор между ними был заключен в апреле 2023 года.

Согласно нему, Ростовводоканал заплатил спортивной организации пять миллионов рублей за право именоваться спонсором «Ростов-Дона» и использовать его логотип в рекламных целях.

«Евразийский» не устроило, что договор не связан с основным видом деятельности водоканала. Поэтому акционерное общество считает, что его права и интересы нарушены.

АО «Ростовводоканал» не выплатит акционерам 3,6 миллиарда рублей дивидендов
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Истец просит суд не только расторгнуть сделку, но и обязать гандбольный союз вернуть пять миллионов рублей.

Разбирательство по делу намечено на 31 августа.

Ранее суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон.

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