Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
АО «Евразийский», являющийся основным акционером ростовского водоканала, выступил против сделки компании с гандбольным союзом «Ростов-Дон». Договор между ними был заключен в апреле 2023 года.
Согласно нему, Ростовводоканал заплатил спортивной организации пять миллионов рублей за право именоваться спонсором «Ростов-Дона» и использовать его логотип в рекламных целях.
«Евразийский» не устроило, что договор не связан с основным видом деятельности водоканала. Поэтому акционерное общество считает, что его права и интересы нарушены.
Истец просит суд не только расторгнуть сделку, но и обязать гандбольный союз вернуть пять миллионов рублей.
Разбирательство по делу намечено на 31 августа.
Ранее суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон.