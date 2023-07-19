Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В ночь на 17 июля произошла атака украинских беспилотников на Крымский мост. В результате теракта автомобильная часть моста получила повреждения, из-за чего движение машин по нему было остановлено. Погибли два человека из легкового автомобиля, а их дочь получила ранения.
По факту теракта возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Между тем, водителям предложили выбрать альтернативные маршруты, чтобы добраться до полуострова.
Если направлять со стороны Москвы, то проще всего это сделать через Ростов-на-Дону. Для этого автомобилистам нужно свернуть с трассы М-4 «Дон» и выехать на трассу А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной».
При этом во время поездки могут быть некоторые сложности, связанные с внутренними правилами новых регионов.
В Запорожской области введено ограничение на движение с 22:30 до 5:00 — это означает, что водители, попавшие на эту территорию в указанный промежуток времени, должны припарковаться у края дороги и ждать окончания комендантского часа. Для проезда в Крым по суше временно сняты ограничения на участках от Мелитополя до границы с ДНР на трассе М-14, а также от Мелитополя до границы с Херсонской областью на трассе М-18.
В Херсонской области ограничения действуют с 23:00 до 4:00, однако временно их отменили на участках Джанкой — Мелитополь и Армянск — Мелитополь. Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что в ДНР временно отменят комендантский час для обеспечения проезда в Крым.
Для того чтобы добраться из Ростова в Таганрог, понадобится примерно 1,5 часа. Затем еще около часа в пути, чтобы доехать до автомобильного пункта пропуска «Весело-Вознесенка», который находится на административной границе с ДНР. Его пропускная способность составляет около 6 тысяч автомобилей за сутки.
После прохождения остановки разрешены только на стационарных местах отдыха и АЗС.
В селе Весело-Вознесенка есть круглосуточная заправка, после нее нужно преодолеть 60 километров до Мариуполя, а далее еще 85 километров до Бердянска, а оттуда 120 километров до Мелитополя (не доезжая до города, нужно свернуть на новую дорогу).
После нужно доехать до села Чонгар, которое находится на въезде в Крым. Всего от Ростова-на-Дону расстояние составляет около 500 километров. Это примерно восемь часов в пути, но с учетом остановок и состояния некоторых участков дорог, поездка может занять больше времени.
При этом Telegram-канал «Осторожно, новости» писал со ссылкой на слова одного из водителей, что на пути появились пробки, в результате чего он 125 километров ехал около 3,5 часа. Он рассказал, что на дороге большое количество блок-постов, не работает навигатор и интернет.
«Есть еле заметные указатели, информирующие о минах. К такому событию эту дорогу жизнь не готовила», — уточнил собеседник Telegram-каналу.
Во время поездки в Крым с собой следует взять следующие документы:
Этого будет достаточно, чтобы без проблем проехать через КПП.
Спасатель Артем Белков рассказал RostovGazeta, что сухопутная дорога по Мелитопольскому шоссе на сегодняшний день безопаснее, чем переезд по мосту. Он уточнил, что в случае аварийной ситуации на Крымском мосту автомобилисты рискуют упасть в воду с большой высоты.
«На сухопутной дороге такой исход исключен. В добавок, там работают пункты пропуска, на которых проверяют авто и могут запретить движение потенциально опасным личностям», — говорит эксперт.