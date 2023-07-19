В Запорожской области введено ограничение на движение с 22:30 до 5:00 — это означает, что водители, попавшие на эту территорию в указанный промежуток времени, должны припарковаться у края дороги и ждать окончания комендантского часа. Для проезда в Крым по суше временно сняты ограничения на участках от Мелитополя до границы с ДНР на трассе М-14, а также от Мелитополя до границы с Херсонской областью на трассе М-18.