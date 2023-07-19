Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Изначально информация об убийстве человека среди бела дня появилась в соцсетях от очевидцев. Они сняли на видео, как трое мужчин пытаются с земли поднять знакомого, который был весь в крови и без сознания.
Очевидцы кричали им, чтобы они отстали от него, так как он мертв. Тогда мужчины схватили тело за руки и поволокли по тротуару, несмотря на то, что рядом были дети.
Пользователи в соцсетях были шокированы случившемся, о чем написали в комментариях.
«Они настолько дерзко себя ведут, что даже лица не пытаются прятать», — пишут ростовчане.
«Этих на видео посадить надо на пожизненное», — заявили горожане.
«Это жесть, да весь Ростов уже такой. По Темернику днем уже страшно ходить», — говорится в комментариях.
«Ну прям через детскую площадку. Фу. Без мозгов», — удивились горожане.
По информации следствия, 26-летний иностранец возле жилого дома употреблял алкоголь и набросился на своего 41-летнего родственника, после чего избил его. Потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавшего задержали.
В ходе допроса он полностью признал свою вину в этом преступлении, сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по уголовному делу. Они направлены на выяснение всех обстоятельств преступления, допрос свидетелей и проведение экспертиз. Также будет проверено, законно ли фигурант находится на территории РФ», — комментировали в Следкоме.
Максимальное наказание за убийство составляет 15 лет колонии.
Инциденты с иностранцами в городе происходили и ранее. Так, Следствие заявляло о начавшейся проверке из-за жалобы на инцидент, который якобы произошел между рабочими и мигрантами на местной стройке.
Как сообщило издание Readovka, жительница Ростова, работающая в строительной фирме, рассказала о жестоком избиении двух своих сотрудников. Она отправила их работать на объект, где, дескать, находились двое мигрантов. Там между мужчинами возник конфликт из-за матерного слова. Говорится, что иностранцы якобы жестоко избили рабочих, отобрали у них телефон и деньги. Теперь следствие проверяет опубликованную информацию.
А до этого в региональном УФСБ рассказали о более 20 мигрантам, которые незаконно проживали в Ростове. В результате принятых мер их выдворили из страны.
В мае жители Ростова-на-Дону жаловались на неудобства, вызванные с работой миграционного центра на улице Ташкентской. Горожане каждое утро просыпаются рано из-за громких криков приезжих.
На улице появилось большое количество машин, что жильцам стало сложно выехать на своих автомобилях или пройти по тротуарам, которые переполнены людьми.
Одной из основных проблем, на которую указали ростовчане, было то, что приезжие справляют нужду на улице из-за долгих очередей для получения справок и прохождения медосмотров. Кроме того, посетители диспансера выбрасывают салфетки с кровью, которые местные жители называют опасными биологическими отходами.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что в России наблюдается рост преступлений с участием мигрантов. По статистике, в 2022 году в пять раз увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами. В три раза увеличилось число сообщений в полицию о преступлениях с участием иностранцев.
Что касается в целом ситуации с мигрантами в Ростовской области, то, по информации Ростовстата, в 2021 году в регион прибыли из других стран 26,6 тысячи человек. А уехали за этот период восемь тысяч граждан.
А за 2019 и 2020 год в Ростовскую область приехали более 48 тысяч человек из других государств. Уехали в другие страны 18 тысяч граждан. Свежих данных за 2022 год пока нет.
Между тем, в Telegram-канале пресс-службы Минобороны РФ сообщали, что контрактникам-иностранцам в Ростовской области и их семья начнут давать гражданство в упрощенном порядке за несение военной службы во время СВО. Условием для этого назвали срок службы по контракту один год.