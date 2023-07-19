Какая техника помогает дончанам ставить рекорды

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В начале текущей недели к жатве зерновых и зернобобовых приступили все 43 района Ростовской области и уже успели собрать 1,7 млн тонн зерна. Такие показатели жатвы в короткие сроки, связаны не только с трудолюбием селян, но и с современностью агротехники, которой оборудованы многие сельскохозяйственные предприятия нашего региона. О том, как сегодня строится работа по уборке урожая, на каких комбайнах работают труженики полей и как выстроен их рабочий день, рассказал корреспонденту RostovGazeta заместитель директора ООО «Рассвет» Сергей Харченко.
— Расскажите о своей компании, на чем специализируетесь?
Наша компания уже давно зарекомендовала себя хорошо не только в Куйбышевском районе Ростовской области, но и далеко за его пределами. Предприятие известно в регионе своим медом, выращиванием зерновых, бобовых культур и подсолнечника, а также фруктами со своих садов. В настоящее время компания располагает 80 единицами техники, среди которых 15 комбайнов, 18 грузовых машин, и более 40 тракторов. Основную часть нашего гаража занимают комбайны TORUM, производства Ростсельмаш.
— Почему вы покупаете технику Ростсельмаш?
Еще десять лет назад мы решили обновлять свой автопарк и выбрали комбайны отечественного производства. Первыми единицами техники, которые появились у нас, стали комбайны TORUM 750, затем купили TORUM 785. Одним из главных плюсов при выборе уборочной техники для нас стала цена и качество продукта. Этот комбайн хорошо зарекомендовал себя в поле, а вопрос запасных частей и ремонта перед нами вообще не стоял. Производитель рядом. Но эти комбайны мы используем исключительно на уборке колосовых культур. И мы знаем, что дилерский центр Югагромаш всегда готов предоставить оригинальные запчасти. Как правило, все необходимое есть на складе, ремонт проходит очень быстро.
— В чем достоинство недавно приобретенных машин?
— Эти комбайны заслуживают особого внимания. Они оснащаются новой кабиной Luxury Cab, которая превосходит размерами кабину своего предшественника на 1,5 кубических метра, что позволяет не только увеличить обзор, но и добавляет простора для действий самого водителя. Из плюсов машины можно выделить его эффективность и производительность. Объем бункера в 12 тысяч литров, позволяет производить до 45 тонн зерна в час основного времени. Кстати, эти комбайны внесены в Книгу Рекордов России в 2022 году. Рекорд был установлен 8 августа в Орловском райне, когда при уборке зерновых TORUM 785 компании Ростсельмаш — ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 тонны. Это самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену в России.
— Механизаторы также рады новой технике?
Они хвалят двигатели и объемный бункер на 12 тысяч литров. Такие, казалось бы на первый взгляд, незначительные нюансы, но позволяют труженику поля работать в течение дня практически без остановок, а объемный бензобак исключает дозаправку.
— А в чем секрет производительности? Только лишь в технических характеристиках машины?
Для хорошей производительности нужна сплоченная и дружная команда, а также профессионалы, которые будут эту технику обслуживать. В целом есть много факторов, влияющих на успешную эксплуатацию машины и ее производительность. Здесь играет роль все — технические характеристики, обслуживание машины, стаж и умение механизатора, навыки инженера и агронома.
— Есть ли какие-то особенности в работе на этих комбайнах?
Интересная особенность современной уборочной техники — это передовые электронные системы, благодаря которым выстраивается работа в поле. Алгоритмы анализируют скорость, ширину жатки, конфигурации поля, характеристики машин. Все это управляется со спутников и оптимально маршрутизирует движение техники. Высокоавтоматизированный комбайн или комбайн с комплексом электронных систем в данный момент мы пока не используем, но соседи уже приступили к пробам. На каждой машине у нас стоит ситема ГЛОНАСС.
— Для чего это нужно зерноуборочной машине?
Мы уже два года вводим цифровое земледелие. Оцифровали поля, на комбайны поставили навигацию, но всех возможностей электронной начинки мы пока не используем. Благодаря хорошей спутниковой съемке, земли ООО «Рассвет» оцифровали. Заложили координаты, провели анализ почвы и все это занесли в единую цифровую систему, которая сама регулирует различные функции, включая не только покос, но и порционное внесение удобрений.
Электронные системы от Ростсельмаш и платформа РСМ Агротроник позволяют оснащать агромашины дополнительными опциями и повышать производительность, благодаря чему работа в полях становится легче, комфортней и продуктивней, а расходы и риски снижаются под контролем цифровых систем. Несомненно, это отличное подспорье для роста прибыльности хозяйств.