Какая техника помогает дончанам ставить рекорды

Еще десять лет назад мы решили обновлять свой автопарк и выбрали комбайны отечественного производства. Первыми единицами техники, которые появились у нас, стали комбайны TORUM 750, затем купили TORUM 785. Одним из главных плюсов при выборе уборочной техники для нас стала цена и качество продукта. Этот комбайн хорошо зарекомендовал себя в поле, а вопрос запасных частей и ремонта перед нами вообще не стоял. Производитель рядом. Но эти комбайны мы используем исключительно на уборке колосовых культур. И мы знаем, что дилерский центр Югагромаш всегда готов предоставить оригинальные запчасти. Как правило, все необходимое есть на складе, ремонт проходит очень быстро.