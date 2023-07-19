Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Накануне жуткий инцидент всколыхнул Ростовскую область. В Шахтах неизвестный мужчина похитил 6-летнюю девочку, игравшую на детской площадке. Ребенок остался без присмотра, когда бабушка ушла за вторым внуком. Найти девочку и похитившего ее мужчину полицейские смогли спустя несколько часов.
Обывателей впечатлило, с какой легкостью ребенок смог довериться незнакомцу и уйти. Волонтеры и поисковики рассказали, что для предотвращения таких ситуаций детей необходимо учить говорить слово «нет». Также, вопреки стереотипам, ребенку нельзя запрещать быть громким и шуметь. Крик и призывы на помощь могут в случае происшествия спасти малышу жизнь.
Волонтеры просят родителей донести до детей, что взрослый не может просить о какой-либо помощи ребенка — помочь взрослому может только такой же взрослый. «Незнакомец может просить о помощи, отвести к родителям, спасти котенка, предлагать подарки или сняться в фильме — вариантов много. Ребенок не должен вообще вступать в диалог, какой бы смысл он не нес», — заключили поисковики.
Также специалисты просят родителей не наказывать детей отсутствием телефона и связи. Невозможность позвонить близким или спасателям может иметь трагические последствия в случае происшествия.
Ранее появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах.