Волонтеры просят родителей донести до детей, что взрослый не может просить о какой-либо помощи ребенка — помочь взрослому может только такой же взрослый. «Незнакомец может просить о помощи, отвести к родителям, спасти котенка, предлагать подарки или сняться в фильме — вариантов много. Ребенок не должен вообще вступать в диалог, какой бы смысл он не нес», — заключили поисковики.