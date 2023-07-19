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«Крик и связь»: Ростовские поисковики рассказали, как уберечь ребенка от похищения

19 июля 2023, 15:40
Фото: pxhere
Ростовские поисковики рассказали, как уберечь ребенка от похищения злоумышленником

Ростовские поисковики рассказали, как уберечь ребенка от похищения злоумышленником

Дети должны уметь говорить «нет» и кричать, такие навыки помогут им спасти свою жизнь от злоумышленников, заявили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Ростовской области.

Накануне жуткий инцидент всколыхнул Ростовскую область. В Шахтах неизвестный мужчина похитил 6-летнюю девочку, игравшую на детской площадке. Ребенок остался без присмотра, когда бабушка ушла за вторым внуком. Найти девочку и похитившего ее мужчину полицейские смогли спустя несколько часов.

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Обывателей впечатлило, с какой легкостью ребенок смог довериться незнакомцу и уйти. Волонтеры и поисковики рассказали, что для предотвращения таких ситуаций детей необходимо учить говорить слово «нет». Также, вопреки стереотипам, ребенку нельзя запрещать быть громким и шуметь. Крик и призывы на помощь могут в случае происшествия спасти малышу жизнь.

Волонтеры и поисковики рассказали, что для предотвращения таких ситуаций детей необходимо учить говорить слово «нет». Волонтеры и поисковики рассказали, что для предотвращения таких ситуаций детей необходимо учить говорить слово «нет».
Волонтеры и поисковики рассказали, что для предотвращения таких ситуаций детей необходимо учить говорить слово «нет».
Фото: vk.com/lizaalert_rostov

Волонтеры просят родителей донести до детей, что взрослый не может просить о какой-либо помощи ребенка — помочь взрослому может только такой же взрослый. «Незнакомец может просить о помощи, отвести к родителям, спасти котенка, предлагать подарки или сняться в фильме — вариантов много. Ребенок не должен вообще вступать в диалог, какой бы смысл он не нес», — заключили поисковики.

Также специалисты просят родителей не наказывать детей отсутствием телефона и связи. Невозможность позвонить близким или спасателям может иметь трагические последствия в случае происшествия.

Ранее появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах.

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#Алина Заярная#Происшествие#Дети#Полиция#ЧП#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область
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