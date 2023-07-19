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На Дону пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона

19 июля 2023, 09:03
Фото: mil.ru
На Дону пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона
В Новочеркасском гарнизонном военном суде вынесли приговор военному, который выпил лишнего и заявил о минировании полигона, подробности дела рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В пресс-службе объявили, что в силу вступил приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда, вынесенный в отношении военнослужащего Николая Михайловского. Мужчину обвинили в ложном сообщении о подготовке взрыва на военном полигоне, совершенном из хулиганских побуждений.

Суд установил, что в январе 2023 года Михайловский выпил лишнего и позвонил в «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области», сообщив о готовящемся на полигоне взрыве, чтобы узнать, как экстренные службы будут действовать в случае ЧП. Мужчина рассказал, что собирается организовать взрыв на полигоне с помощью гранаты.

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ФСБ приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, что отразилось на нормальной деятельности полигона и нашли Михайловского, выяснив, что он не собирался ничего взрывать.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако отягчающим фактором для вынесения приговора стало его состояние алкогольного опьянения.

В итоге Михайловского признали виновным в распространении заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, военнослужащий заплатит за это штраф в размере 250 тысяч рублей.

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