На Дону пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона

Суд установил, что в январе 2023 года Михайловский выпил лишнего и позвонил в «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области», сообщив о готовящемся на полигоне взрыве, чтобы узнать, как экстренные службы будут действовать в случае ЧП. Мужчина рассказал, что собирается организовать взрыв на полигоне с помощью гранаты.