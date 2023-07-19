На Дону пьяный военный получил штраф за ложное сообщение о минировании полигона

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В пресс-службе объявили, что в силу вступил приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда, вынесенный в отношении военнослужащего Николая Михайловского. Мужчину обвинили в ложном сообщении о подготовке взрыва на военном полигоне, совершенном из хулиганских побуждений.
Суд установил, что в январе 2023 года Михайловский выпил лишнего и позвонил в «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области», сообщив о готовящемся на полигоне взрыве, чтобы узнать, как экстренные службы будут действовать в случае ЧП. Мужчина рассказал, что собирается организовать взрыв на полигоне с помощью гранаты.
ФСБ приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, что отразилось на нормальной деятельности полигона и нашли Михайловского, выяснив, что он не собирался ничего взрывать.
Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако отягчающим фактором для вынесения приговора стало его состояние алкогольного опьянения.
В итоге Михайловского признали виновным в распространении заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, военнослужащий заплатит за это штраф в размере 250 тысяч рублей.
Ранее жительницу Ростовской области осудили за угрозу совершить теракт.