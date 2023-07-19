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На побережье не стали покупать меньше жилья из-за стихийных бедствий — риелтор

19 июля 2023, 12:09
Фото: Краснодарский край/Госорганизация/vk.com
На побережье не стали покупать меньше жилья из-за стихийных бедствий — риелтор

Риелтор Дробот заявила, что самая дешевая квартира в Сочи стоит 7,6 миллионов рублей

Стихийные бедствия и дожди на Черноморском побережье, которые нанесли серьезный урон инфраструктуре, не отпугнули покупателей недвижимости, рассказала риелтор Ирина Дробот.

Напомним, в начале лета на Краснодарский край обрушился целый ряд стихийных природных явлений. Из-за залповых ливней затопило улицы городов, были повреждены дома и социальные объекты. Потоки воды смывали автомобили, разрушили мосты и набережные. Четыре человека погибли из-за наводнения.

Тем не менее, по словам эксперта, ситуация не повлияла на привлекательность покупки жилья. Жители как юга, так и более холодных регионов, продолжают покупать квартиры на побережье.

Риелтор объясняет это тем, что ликвидную недвижимость можно сдавать в аренду или приезжать на лето отдыхать самим. К тому же Сочи — это не только курорт, но и южная столица России, где проходит множество бизнес-мероприятий, форумов.

«Кубань — это круглогодичный регион. Зимние развлечения зимой привлекают не меньше туристов, чем теплое море», — добавила Дробот.

Между тем в Сочи сейчас самую бюджетную квартиру-студию площадью 25 квадратных метров можно приобрести за 7,6 миллиона рублей.

Ранее риелтор рассказала RostovGazeta, что рынок недвижимости серьезно оживился — на жилье в донской столице ощутимо повысился спрос.

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