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Очевидец рассказал, как задерживали жителя Шахт, укравшего 6-летнюю девочку 18 июля

19 июля 2023, 17:18
Фото: 1MI
Очевидец рассказал, как задерживали укравшего 6-летнюю девочку мужчину в Шахтах
Мужчина, укравший 6-летнюю девочку в Шахтах Ростовской области, сам открыл дверь полицейским, утверждает очевидец.

Накануне ночью в Шахтах задержали местного жителя, похитившего с детской площадки 6-летнюю девочку. Мужчина увел ребенка, когда ее бабушка ушла забирать второго внука. Найти малышку и похитителя смогли спустя несколько часов.

Очевидец рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что злоумышленник сам открыл дверь полицейским. Штурм проводить не пришлось. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить, зачем привел девочку к себе домой.

Похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах
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Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее ростовские поисковики рассказали, как уберечь ребенка от похищения.

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#Алина Заярная#Происшествие#СМИ#Уголовное дело#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Шахты#Ростовская область
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