Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Накануне ночью в Шахтах задержали местного жителя, похитившего с детской площадки 6-летнюю девочку. Мужчина увел ребенка, когда ее бабушка ушла забирать второго внука. Найти малышку и похитителя смогли спустя несколько часов.
Очевидец рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что злоумышленник сам открыл дверь полицейским. Штурм проводить не пришлось. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог объяснить, зачем привел девочку к себе домой.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее ростовские поисковики рассказали, как уберечь ребенка от похищения.