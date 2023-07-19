Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В ролике мужчина говорил, что спросил у девочки, где она живет и получил ответ. По его словам, он повел ее к себе домой и в это время распивал алкоголь.
«Когда пришли домой, то я сел на пол и смотрел телевизор», — заявил фигурант. Какие у него были мотивы совершения преступления, остается загадкой.
По информации следствия, 41-летний житель Шахт ранее был несколько раз судим. Девочку уже допросили с участием законного представителя и психолога.
«Жизни и здоровью ребенка угрозы нет. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — уточнили в Следкоме.
Напомним, что фигурант увел с улицы шестилетнюю девочку к себе домой. Розыском ребенка занимались полицейские, волонтеры и местные жители, найти малышку удалось в тот же день.