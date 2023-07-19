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Похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах

19 июля 2023, 10:59
Фото: pxhere.com
Похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах
Житель Ростовской области, которого заподозрили в похищении девочки, рассказал, как это было, видео с допросом опубликовано региональное УСКР.

В ролике мужчина говорил, что спросил у девочки, где она живет и получил ответ. По его словам, он повел ее к себе домой и в это время распивал алкоголь.

«Когда пришли домой, то я сел на пол и смотрел телевизор», — заявил фигурант. Какие у него были мотивы совершения преступления, остается загадкой.

Похититель рассказал, как увел девочку к себе домой в Шахтах
Видео: СУ СКР по РО
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По информации следствия, 41-летний житель Шахт ранее был несколько раз судим. Девочку уже допросили с участием законного представителя и психолога.

«Жизни и здоровью ребенка угрозы нет. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — уточнили в Следкоме.

Напомним, что фигурант увел с улицы шестилетнюю девочку к себе домой. Розыском ребенка занимались полицейские, волонтеры и местные жители, найти малышку удалось в тот же день.

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