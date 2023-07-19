Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Напомним, что 42-летний мужчина увел девочку c улицы к себе домой. После этого начался розыск ребенка, к этому процессу подключились волонтеры, полицейские и местные жители.
Девочку разыскали в тот же день, а похитителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь появилось видео с допросом.
«Я повел ее домой к себе, сам по пути пил пиво. Дома сел на пол и смотрел телевизор», — рассказал подозреваемый. О мотивах совершения преступления информации пока нет.
Ранее стали известны результаты осмотра ребенка, которого похитил житель Шахт. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.