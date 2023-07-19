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Появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах

19 июля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах
В Интернете опубликованы кадры допроса жителя Шахт, подозреваемого в похищении шестилетней девочки, ролик разместило региональное УСКР.

Напомним, что 42-летний мужчина увел девочку c улицы к себе домой. После этого начался розыск ребенка, к этому процессу подключились волонтеры, полицейские и местные жители.

Девочку разыскали в тот же день, а похитителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь появилось видео с допросом.

Стали известны результаты осмотра ребенка, которого похитил житель Шахт
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Появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах
Видео: Следком по Ростовской области

«Я повел ее домой к себе, сам по пути пил пиво. Дома сел на пол и смотрел телевизор», — рассказал подозреваемый. О мотивах совершения преступления информации пока нет.

Ранее стали известны результаты осмотра ребенка, которого похитил житель Шахт. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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