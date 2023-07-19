rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Изображение материала

Пожилой водитель на Daewoo Matiz сбил пешехода в Таганроге

19 июля 2023, 15:21
Фото: 1MI
71-летний водитель иномарки сбил пешехода на улице Дзержинского в Таганроге
71-летний водитель иномарки сбил пешехода на улице Дзержинского в Таганроге, сообщили в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло в Таганроге вечером 18 июля. На улице Дзержинского 71-летний водитель Daewoo Matiz на нерегулируемом перекрестке сбил 31-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть дороги.

Очевидцы сообщают, что пешехода госпитализировали в БСМП Таганрога. О его состоянии сейчас ничего неизвестно.

В Ростове на улице Ерёменко в ДТП погиб водитель мотоцикла
Узнать подробнее

В ГИБДД обстоятельства происшествия пока никак не комментировали.

Днем ранее в Таганроге женщине оторвало ногу в дорожной аварии с грузовиком.

Читайте также:
Водитель врезался в стену магазина и погиб в Ростовской областиАвтобус столкнулся с военной машиной на трассе «Ростов — Таганрог» 8 июляОдин человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе в Ростовской области 5 июля
#Виктория Прутковская#Происшествие#ДТП в Ростовской области#Происшествия#Город#Новости#Таганрог#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта
Сегодня, 17:15
Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории
Сегодня, 14:59
Пропускную мощность КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличили в три раза
Сегодня, 16:00
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей
Сегодня, 15:14
«Висячие сады»: на зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение
Сегодня, 15:39
Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
Сегодня, 15:43