Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
ДТП произошло в Таганроге вечером 18 июля. На улице Дзержинского 71-летний водитель Daewoo Matiz на нерегулируемом перекрестке сбил 31-летнего мужчину. Он переходил проезжую часть дороги.
Очевидцы сообщают, что пешехода госпитализировали в БСМП Таганрога. О его состоянии сейчас ничего неизвестно.
В ГИБДД обстоятельства происшествия пока никак не комментировали.
Днем ранее в Таганроге женщине оторвало ногу в дорожной аварии с грузовиком.