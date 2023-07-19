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На границе Ростовской области и ЛНР увеличили пропускную способность КПП. Теперь там досматривают до 2,5 тысяч машин в сутки. Для этого обустроили дополнительную полосу для движения. Также изменена схема следования грузового транспорта и местоположение мобильного досмотрового комплекса.
В министерстве транспорта заверяют, что придорожная инфраструктура доступна водителям на всем протяжении сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о преимуществах и недостатках поездки в Крым через Ростов и новые территории.