На границе Ростовской области и ЛНР увеличили пропускную способность КПП. Теперь там досматривают до 2,5 тысяч машин в сутки. Для этого обустроили дополнительную полосу для движения. Также изменена схема следования грузового транспорта и местоположение мобильного досмотрового комплекса.