rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Изображение материала

Пропускную мощность КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличили в три раза

19 июля 2023, 16:00
Фото: 1MI
На границе Ростовской области и ЛНР увеличена пропускная способность КПП
На границе Ростовской области и ЛНР увеличена пропускная способность контрольно-пропускных пунктов, сообщили в министерстве транспорта страны.

На границе Ростовской области и ЛНР увеличили пропускную способность КПП. Теперь там досматривают до 2,5 тысяч машин в сутки. Для этого обустроили дополнительную полосу для движения. Также изменена схема следования грузового транспорта и местоположение мобильного досмотрового комплекса.

Автобусы из Ростова в Крым будут следовать через паромную переправу
Узнать подробнее

В министерстве транспорта заверяют, что придорожная инфраструктура доступна водителям на всем протяжении сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о преимуществах и недостатках поездки в Крым через Ростов и новые территории.

Читайте также:
На въезде в Ростовскую область из ДНР образовалась многокилометровая пробкаЭксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мостуЭксперт рассказал о возможных ответных действиях России после атаки Крымского моста
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Крымский мост#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Крым#Украина
Подпишитесь
В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта
Сегодня, 17:15
Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории
Сегодня, 14:59
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей
Сегодня, 15:14
«Висячие сады»: на зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение
Сегодня, 15:39
Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
Сегодня, 15:43