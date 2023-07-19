Рекламный рынок может оказаться в руках монополиста, пока ФАС «догоняет» ситуацию

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как передает newizv.ru, ФАС одобрила поглощение лидером рекламного рынка Russ Outdoor своего основного конкурента — компании Gallery. В ведомстве решили, что сделка не приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн», владеющего оператором Russ Outdoor.
Эксперты рынка считают, что в таком случае появится организация, контролирующая 90% наружной рекламы в Москве и 50% в России, поэтому они попросили ФАС глубже изучить этот вопрос. В Союзе операторов наружной рекламы заявили, что слияние двух крупнейших игроков приведет к изменению конкурентной среды и, вероятно, росту цен на конечный рекламный продукт.
У специалистов также сложилось ощущение, что ФАС просто пыталась «догнать» уже заключенную сделку. Заявление об одобрении антимонопольного ведомства сделано в 30 июня, а уже 1 июля в ЕГРЮЛ появились сведения о переходе Gallery под контроль нового владельца. Многим остается непонятно, почему сделка такого уровня прошла за два выходных дня. Кроме того, не было информации о ее подготовке, никто не опрашивал экспертов и участников рынка о том, как такое поглощение отразится на всей отрасли.
В 2024 году должен пройти конкурс на право заключить 10-летний контракт на размещение всей наружной рекламы в Москве. Специалисты задаются вопросом: с кем будет конкурировать монополист и будут ли вообще торги.
Стоит отметить, что взять под контроль рынок наружной рекламы пытались и ранее. В прошлом году в Госдуме рассматривали проект закона о едином операторе рекламы. Но на фоне протестов небольших рекламных компаний и ряда депутатов Госдумы инициативу отклонили.
Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал, что депутаты отправили в ФАС запрос по поводу сделки и сейчас ждут ответа. Он отметил, что опасения по поводу монополизации рекламного рынка небезосновательны.
«Сделка действительно может повлечь за собой такие последствия. В связи с этим я отправил депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу. Когда придет ответ, на основании полученной информации будем решать, как действовать дальше», — сказал Гартунг.
Неизвестно, смогут ли в этот раз депутаты Госдумы защитить рекламный рынок от монополии.