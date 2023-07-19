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Рекламный рынок может оказаться в руках монополиста, пока ФАС «догоняет» ситуацию

19 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
В 2023 году крупнейший оператор рекламы в России поглотил своего основного конкурента, в связи с чем рекламный рынок может оказаться монополизированным. При этом, как говорят специалисты, Федеральная антимонопольная служба лишь «догоняет» ситуацию.

Как передает newizv.ru, ФАС одобрила поглощение лидером рекламного рынка Russ Outdoor своего основного конкурента — компании Gallery. В ведомстве решили, что сделка не приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн», владеющего оператором Russ Outdoor.

Эксперты рынка считают, что в таком случае появится организация, контролирующая 90% наружной рекламы в Москве и 50% в России, поэтому они попросили ФАС глубже изучить этот вопрос. В Союзе операторов наружной рекламы заявили, что слияние двух крупнейших игроков приведет к изменению конкурентной среды и, вероятно, росту цен на конечный рекламный продукт.

У специалистов также сложилось ощущение, что ФАС просто пыталась «догнать» уже заключенную сделку. Заявление об одобрении антимонопольного ведомства сделано в 30 июня, а уже 1 июля в ЕГРЮЛ появились сведения о переходе Gallery под контроль нового владельца. Многим остается непонятно, почему сделка такого уровня прошла за два выходных дня. Кроме того, не было информации о ее подготовке, никто не опрашивал экспертов и участников рынка о том, как такое поглощение отразится на всей отрасли.

В 2024 году должен пройти конкурс на право заключить 10-летний контракт на размещение всей наружной рекламы в Москве. Специалисты задаются вопросом: с кем будет конкурировать монополист и будут ли вообще торги.

Стоит отметить, что взять под контроль рынок наружной рекламы пытались и ранее. В прошлом году в Госдуме рассматривали проект закона о едином операторе рекламы. Но на фоне протестов небольших рекламных компаний и ряда депутатов Госдумы инициативу отклонили.

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал, что депутаты отправили в ФАС запрос по поводу сделки и сейчас ждут ответа. Он отметил, что опасения по поводу монополизации рекламного рынка небезосновательны.

«Сделка действительно может повлечь за собой такие последствия. В связи с этим я отправил депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу. Когда придет ответ, на основании полученной информации будем решать, как действовать дальше», — сказал Гартунг.

Неизвестно, смогут ли в этот раз депутаты Госдумы защитить рекламный рынок от монополии.

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