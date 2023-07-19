Рекламный рынок может оказаться в руках монополиста, пока ФАС «догоняет» ситуацию

У специалистов также сложилось ощущение, что ФАС просто пыталась «догнать» уже заключенную сделку. Заявление об одобрении антимонопольного ведомства сделано в 30 июня, а уже 1 июля в ЕГРЮЛ появились сведения о переходе Gallery под контроль нового владельца. Многим остается непонятно, почему сделка такого уровня прошла за два выходных дня. Кроме того, не было информации о ее подготовке, никто не опрашивал экспертов и участников рынка о том, как такое поглощение отразится на всей отрасли.