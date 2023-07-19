Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках

«В 2022 году сильно подскочила стоимость стройматериалов и строительной техники. Это отразилось на стоимости домов и квартир, которые находились на этапе строительства или проектирования в тот период. В то же время потенциальные покупатели потеряли свои накопления из-за нестабильного валютного курса, роста инфляции и цен на базовые категории продуктов. В добавок к этому с 2023 года отменена льготная ипотека по ставке 7% — на нее приходилась чуть ли не основная доля всех покупок жилья в регионе», — объясняет эксперт.