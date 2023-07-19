Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В конце 2022 года по данным компании «INFOLine-Аналитика» доля нераспроданных квартир в России составила 66%. Более 66 миллионов квадратных метров жилья так и остались пустовать. При подсчетах в компании учитывали такие квартиры, которые уже готовы к покупке или находятся на стадии строительства. Как отметила ростовский риелтор Алиса Фомина, к лету 2023 года объемы строительства нового жилья в регионе выросли, а нераспроданными по-прежнему остается почти 50% квартир.
«У нас этот показатель уверенно ежегодно растет. В среднем на 2-5% — это зависит от экономической ситуации, ценообразования и ипотечных предложений», — говорит эксперт.
Подтверждает слова риелтора отчет сервиса «Дом.РФ» за первый квартал 2023 года: по его данным, в ростовских новостройках не распроданы 48% квартир. Еще в трети всех городских новостроек закрыты продажи. — Доля нераспроданных квартир в Ростовской области составляет 48%. Не открыты продажи в 27% новостроек, — говорится в отчете «Дом.РФ» за первый квартал 2023-го.
Ростовский экономист Анастасия Миронова добавляет, что вместе с наращиванием объемов нераспроданной жилплощади падает и цена на квадратные метры. Этот показатель, по словам собеседницы RostovGazeta, составляет только десятые доли процента.
«Тем не менее, в 2023 году квартиры в Ростове подешевели в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Рост цен не просто пошел в обратную сторону, он стал намного медленнее, чем в предыдущие годы», — говорит экономист.
Причиной, из-за которой миллионы квадратных метров жилья остались нераспроданными, Анастасия назвала падение спроса на фоне экономического кризиса, подорожания доллара и отмены льготной ипотеки.
«В 2022 году сильно подскочила стоимость стройматериалов и строительной техники. Это отразилось на стоимости домов и квартир, которые находились на этапе строительства или проектирования в тот период. В то же время потенциальные покупатели потеряли свои накопления из-за нестабильного валютного курса, роста инфляции и цен на базовые категории продуктов. В добавок к этому с 2023 года отменена льготная ипотека по ставке 7% — на нее приходилась чуть ли не основная доля всех покупок жилья в регионе», — объясняет эксперт.
У Минстроя Ростовской области несколько иное мнение о темпах продажи жилплощади в регионе. Так, на пресс-конференции в «Интерфакс-ЮГ» в апреле 2023 года замминистра строительства Сергей Вифлянцев заявил, что квартиры в городе быстро раскупают.
В текущем году, по его словам, планируется сдать 2,9 миллиона квадратных метров жилплощади.
«Мы пытаемся серьезно анализировать спрос. Сегодня видим, что затоваренность рынка присутствует, есть свободные помещения. Но их не так много, чтобы уже бить тревогу. Потенциал для развития конкуренции, для разнообразия предложений на жилищном рынке на Дону есть», — цитирует Вифлянцева «Блокнот Ростов».
На рынке жилья в Ростовской области, по данным сервиса «Дом.РФ» основная часть приходится на многоэтажки и жилые комплексы класса «комфорт» — около 62% домов от общего числа новостроек, находящихся в процессе строительства. Еще четверть — дома «бизнес-класса», 24% домов. Всего 13% в Ростове строится «типовых» домов. Меньше всего в городе элитных домов и жилых комплексов — только 1% от общего объема застройки.
«По рекламе кажется, что элитных или бизнес ЖК у нас больше. Однако фактически большинство из таких заявлений — маркетинговая уловка, при помощи которой застройщик пытается продать квартиры дороже», — объясняет риелтор Алиса Фомина.
Как отмечает риелтор, цены на недвижимость никогда не стояли на месте. Поэтому если возникает вопрос: «Нужно ли покупать жилье сейчас?», необходимо расставить приоритеты.
«Допустим, у вас есть необходимость в собственном жилье и деньги на первоначальный взнос — в этом случае квартиру лучше покупать сразу, цены на недвижимость падать точно не будут», — советует эксперт.
Анастасия Миронова отмечает, что на цены квартир значительно не повлияет даже большое количество нераспроданной жилплощади в новостройках. Она считает, что застройщики не стали бы вкладываться в никому ненужный проект.
«Я думаю, что они сделали ставку на тех, кто переезжает в Ростов из области и других регионов. Сейчас много квартир покупают граждане ЛНР, ДНР, Украины — для них это выгодно из-за большого количества льготных программ», — пояснила риелтор.
Для этих же целей, считает Фомина, предназначена застройка левого берега. Большинство ростовчан, по ее словам, скептически относятся к высоткам на подтапливаемой территории.
«Это рассчитано на „новых ростовских“: люди плохо знакомы с городом и, конечно, захотят купить жилье в привлекательном, новом, живописном районе», — заметила собеседница RostovGazeta.
Экономист Анатасия Миронова предполагает, что профицит жилплощади будет компенсирован в течении пяти лет.
«Большинство проектов начаты еще до событий февраля 2022 года, которые затруднили закупки из-за рубежа. Когда дома закончат, застройщики будут скромнее. Задержка сдачи домов тоже сократит разницу между приобретенными и нераспроданными квадратными метрами», — уверена эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане выступили против строительства очередного ЖК в центре.