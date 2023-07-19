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Родные мобилизованных из Ростовской области настаивают на отпуске для бойцов СВО

19 июля 2023, 10:41
Фото: mil.ru
Родные мобилизованных из Ростовской области настаивают на отпуске для бойцов СВО
Матери, сестры и жены мобилизованных из Ростовской области записали видео обращение, в котором настаивают на предоставлении их родным — бойцам СВО — положенного отпуска, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

По словам депутата, матери, сестры, и жены мобилизованных из Ростовской области рассказали, что у их родных мужчин — бойцов СВО — редко бывает гарантированный отпуск.

В обращении жительниц Дона речь идет о том, что 90% бойцов не были в отпуске. А те, кто прибывал домой, находился там менее положенного срока и с учетом времени на дорогу.

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«Люди сильно изматываются и морально, и физически. Они готовы защищать нашу страну. Но сильно устали и просят о положенном отдыхе, после которого вернутся на свои позиции», — отмечает Наталья Оськина.

Собеседница добавляет, что обращаться напрямую бойцы опасаются. Поэтому и попросили об этом своих родных, которые записали видео обращение.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат рассказал о преимуществах второй волны частичной мобилизации для СВО.

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