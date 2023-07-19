Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам депутата, матери, сестры, и жены мобилизованных из Ростовской области рассказали, что у их родных мужчин — бойцов СВО — редко бывает гарантированный отпуск.
В обращении жительниц Дона речь идет о том, что 90% бойцов не были в отпуске. А те, кто прибывал домой, находился там менее положенного срока и с учетом времени на дорогу.
«Люди сильно изматываются и морально, и физически. Они готовы защищать нашу страну. Но сильно устали и просят о положенном отдыхе, после которого вернутся на свои позиции», — отмечает Наталья Оськина.
Собеседница добавляет, что обращаться напрямую бойцы опасаются. Поэтому и попросили об этом своих родных, которые записали видео обращение.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат рассказал о преимуществах второй волны частичной мобилизации для СВО.